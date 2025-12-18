Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado

Homenaje a Isak Andic en una tienda Mango del paseo de Gràcia de Barcelona en el primer aniversario de su muerte. Carles Ribas

Los hijos y la pareja de Isak Andic ultiman un acuerdo para poner fin al conflicto que mantienen abierto a propósito del legado del fundador de Mango, fallecido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat (Barcelona). Los tres herederos (Jonathan, Judith y Sarah) han retomado las negociaciones con Estefanía Knuth, la mujer que durante los seis últimos años de vida de Isak fue su pareja sentimental. Los hijos estarían dispuestos a incrementar en 22 millones de euros la cuantía que Andic dejó a Estefanía en su legado, de cinco millones, de modo que el monto total ascenderá, si las conversaciones llegan a buen puerto, en torno a 27 millones, según han explicado a EL PAÍS fuentes conocedoras del proceso.

El “principio de acuerdo”, según las fuentes consultadas, llega después de casi un año de enfrentamiento abierto entre Estefanía y los hijos que ha dejado muy tocadas las relaciones entre las dos partes. El conflicto se remonta a los días posteriores al fallecimiento del empresario, cuando se dieron a conocer sus últimas voluntades. El último testamento de los que Andic firmó ante notario, de julio de 2023, establecía un reparto equitativo de la herencia entre los tres hijos e incluía, además, un legado, en el que se indicaba que debían entregarse ciertas cantidades de dinero y bienes a determinadas personas.

Andic, que a los 71 años era el hombre más rico de Cataluña —con una fortuna estimada en 4.500 millones de euros, según Forbes— consideró oportuno dejar a Estefanía cinco millones. La mujer juzgó insuficiente esa cantidad y reclamó una cifra muy superior, de 70 millones de euros. Las partes estuvieron en conversaciones durante la primera mitad del año hasta que, antes del verano, los hijos llegaron a ofrecer 27 millones (incluidos los cinco del legado) que es ahora la cifra sobre la que se negocia. Los tratos se rompieron en otoño, pero se han retomado ahora, después de que los abogados de Estefanía hayan planteado una reclamación previa en los juzgados civiles.

La normativa obliga a activar un mecanismo, el MASC (siglas de Medio Adecuado de Solución de Controversias) para que las partes intenten resolver el desacuerdo antes de ir a juicio. Y en ese escenario están ahora las partes. En la reclamación, la cuantía que solicita Estefanía está muy cerca de la que llegaron a ofrecer los hijos, de modo que todo apunta a que en ese proceso se alcanzará un acuerdo que ponga fin a la disputa, han indicado fuentes conocedoras de esas gestiones.

Equivalente a una viuda

La reclamación de Estefanía se basa en una figura del derecho sucesorio catalán llamada la “cuarta viudal”, que consiste en una porción de la herencia que sea suficiente (hasta una cuarta parte) para satisfacer las necesidades de la persona viuda o su equivalente. Sería una especie de pensión compensatoria. Estefanía e Isak no estaban casados, pero eran pareja de hecho, lo que equivale a una pareja estable. Para calcular esa cifra, se tienen en cuenta las circunstancias del beneficiario (propiedades, medios de vida) y también “el nivel de vida que disfrutaba durante la convivencia”.

La reclamación previa de Estefanía, y el hecho de que haya flexibilizado la cifra de la que partía hasta dejarla mucho más cerca de la ofrecida por los hijos, es lo que ha permitido reactivar las conversaciones, según las mismas fuentes. Al tratarse de un tema técnico complejo, agregan esas fuentes, el acuerdo no se cerrará hasta el año que viene.

Estefanía Knuth es una de las personas que ha declarado como testigo ante la policía catalana en la investigación que un juzgado de Martorell (Barcelona) mantiene abierta para aclarar las circunstancias de la muerte de Isak Andic. El empresario falleció durante una excursión por un sendero de la montaña de Montserrat junto a su hijo Jonathan. Aunque la hipótesis inicial (la del accidente) sigue en pie, los Mossos consideran al primogénito sospechoso de un delito de homicidio.

La declaración de Knuth no fue incriminatoria. No podía serlo porque, aunque fue una de las primeras personas a la que Jonathan llamó tras el incidente, no presenció los hechos. En su declaración, sin embargo, mencionó episodios antiguos de mala relación entre el padre y el hijo mayor. Entre otras cosas, contó que una década antes, en 2015, ambos habían mantenido un agrio enfrentamiento por motivos profesionales. Isak Andic había dejado Mango en manos de su hijo y de un grupo de directivos un año antes. Ante el mal comportamiento de la empresa, sin embargo, tuvo que abandonar sus planes de dar la vuelta al mundo y retomar el timón de la compañía para reflotarla.