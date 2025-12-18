Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Lotería Nacional: sorteo del jueves 18 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional

Lotería Nacional comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de diciembre de 2025 está dedicado a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que celebra este 18 de diciembre el Día Nacional de esta dolencia. Se trata de una enfermedad neurológica crónica, autoinmune y degenerativa que afecta al sistema nervioso central. En España, más de 55.000 personas conviven con esta patología

Décimo Lotería Nacional 28 diciembre 2025

Hoy en día, el sorteo forma parte de SELAE y reparte varios premios, entre los que destacan el principal de 300.000 euros a la serie, además de un sinfín de premios complementarios.

Todos los premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

  • Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo)
  • Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

  • Cuatro extracciones de 4 cifras (750 euros por serie, 75 por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras (150 euros por serie, 15 por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras (60 euros por serie, 6 por décimo).
  • Reintegros

Para poder probar suerte con la Lotería Nacional es necesario adquirir un décimo, lo que sería la fracción mínima de un billete de lotería, cada décimo cuenta con un número específico y debe coincidir con el número premiado para poder ser uno de los afortunados.

Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

¿Cuándo y dónde ver el Sorteo?

El sorteo se realiza cada jueves y sábado a partir de las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Lhardy abre una cafetería de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid

Paz Álvarez | Madrid
Viajar a Tailandia

De Sukhothai a Nan, por la cuna del ‘thainess’ y el arte de vivir tailandés

Use Lahoz

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
  4. Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
  5. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_