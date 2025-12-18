Lotería Nacional: sorteo del jueves 18 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con este sorteo de Lotería Nacional.

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 18 de diciembre de 2025 está dedicado a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, que celebra este 18 de diciembre el Día Nacional de esta dolencia. Se trata de una enfermedad neurológica crónica, autoinmune y degenerativa que afecta al sistema nervioso central. En España, más de 55.000 personas conviven con esta patología

Hoy en día, el sorteo forma parte de SELAE y reparte varios premios, entre los que destacan el principal de 300.000 euros a la serie, además de un sinfín de premios complementarios.

Todos los premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo)

Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

Cuatro extracciones de 4 cifras (750 euros por serie, 75 por décimo).

Siete extracciones de 3 cifras (150 euros por serie, 15 por décimo).

Nueve extracciones de 2 cifras (60 euros por serie, 6 por décimo).

Reintegros

Para poder probar suerte con la Lotería Nacional es necesario adquirir un décimo, lo que sería la fracción mínima de un billete de lotería, cada décimo cuenta con un número específico y debe coincidir con el número premiado para poder ser uno de los afortunados.

Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

¿Cuándo y dónde ver el Sorteo?

El sorteo se realiza cada jueves y sábado a partir de las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.