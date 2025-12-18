El inversor Soo Kim está en negociaciones para comprar CNN a Warner, según ‘FT’

Logo de la CNN en la sede de Atlanta (EE UU), en una imagen de archivo

El fundador del fondo de cobertura Standard General ha sido contactado por accionistas del grupo de entretenimiento

Soo Kim, fundador del fondo de cobertura neoyorquino Standard General, se encuentra en conversaciones para la posible compra o inversión en las cadenas de televisión de Warner Bros Discovery, según informa el diario Financial Times.

Standard General ha sido contactado por al menos un importante accionista de Warner Bros Discovery para vender todo o parte de los activos de televisión por cable de la compañía, incluida CNN. No se conoce la identidad del accionista que contactó con el fondo, precisa el periódico.

Experto en operaciones de deuda en dificultades, Kim ha sido inversor de empresas en dificultades como RadioShack y American Apparel. Standard General ha entrado recientemente en el sector del juego mediante la adquisición de la cadena de casinos Bally’s, que cotiza en bolsa, y ya ha cerrado acuerdos con cadenas de televisión. Este tipo de vehículo de inversión se caracteriza por realizar inversiones alternativas, con mucho más riesgo que un fondo tradicional y con cualquier tipo de activo.

La venta de la televisión por cable supondría para Warner una inyección de efectivo para Warner, que ha llegado a un acuerdo con Netflix para la venta de los estudios y activos de streaming por 83.000 millones de dólares. En paralelo, Paramount ha presentado una oferta hostil de compra por todos los activos de Warner por más de 108.000 millones de dólares. El consejo de administración de Warner ha rechazado la oferta de Paramount y aconseja a sus accionistas aceptar la oferta de Netflix, ante lo que considera una valoración “inadecuada” y una oferta sin garantías y elevado riesgo. Paramount, dirigida por David Ellison, hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle, ha negado rotundamente estas afirmaciones.

El acuerdo de Warner con Netflix, que incluye la adquisición de la plataforma HBO, supone un pago de 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones. Warner ha afirmado que su negocio de cadenas de televisión por cable implica un valor adicional independiente. Sin embargo, Paramount ha cuestionado dicha valoración, señalando que el negocio del cable tiene una gran carga de deuda en un momento en que la audiencia de la televisión tradicional está disminuyendo.

Warner anunció el miércoles que ha recibido muestras de interés por parte de varios inversores para comprar sus activos de televisión tradicional, sin revelar los nombres de los interesados. Un inversor de capital privado como Kim podría aportar un voto de confianza y una inyección de capital al negocio del cable, que incluye a CNN, Food Network y Discovery Channel.

El fondo Standard General tiene experiencia previa en noticias de televisión. En 2010, adquirió un grupo de cadenas locales, Young Broadcasting, tras su quiebra. Posteriormente, fusionó Young Broadcasting con grupos rivales, vendiendo finalmente la fusión conocida como Media General a Nexstar Broadcasting. Con el respaldo del grupo estadounidense de capital privado Apollo, Standard General anunció en 2022 un acuerdo cercano a los 9.000 millones de dólares para comprar Tegna, un grupo de televisión local con decenas de canales. Tras una férrea oposición política y regulatoria, el acuerdo se rescindió en 2023.

Kim había adquirido el contrato de gestión del campo de golf municipal de Ferry Point en el Bronx, Nueva York, de manos de Donald Trump en 2024, pagando decenas de millones de dólares a la Organización Trump.

Esta semana, Bally’s recibió oficialmente una de las tres licencias para un casino en la ciudad de Nueva York, que pretende construir en el terreno de Ferry Point.

Kim declinó hacer comentarios al diario económico, mientras que Warner no respondió a la solicitud de comentarios.