Sorteo de la Champions femenina: el Madrid jugará el playoff con el Paris FC; el Atlético, con el Manchester United; y el Barça aguarda en cuartos un posible clásico

Esta temporada de la UEFA Women’s Champions League, tres equipos españoles —Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid— forman parte de los 12 clasificados a la siguiente fase del máximo torneo continental tras la nueva y exigente fase de liga. Un formato adoptado este curso en el que los cuatro primeros —Barça, OL Lyonnes, Chelsea y Bayern de Múnich— acceden directamente a los cuartos de final, mientras que los ocho restantes se juegan su continuidad en unos playoffs eliminatorios. Este jueves, en Nyon, las bolas de la UEFA encuadraron a los tres españoles en el mismo lado en el camino a Oslo, evitando a los titanes del OL Lyonnes, Chelsea y Arsenal, vigente campeón, hasta el final. Una senda más despejada para el Barcelona, firme candidato de nuevo a la orejona pese a las dudas generadas en verano por la corta extensión de su plantilla: cerró la liguilla como líder, por lo que se ahorrará la ronda previa y aguardará en cuartos al vencedor del duelo entre el Paris FC y el Real Madrid. Podría repetirse de nuevo un clásico en Europa si el conjunto blanco, que desaprovechó este miércoles la oportunidad de colarse entre los cuatro primeros, vence a las parisinas. El Atlético, por su parte, deberá superar el playoff eliminatorio ante el Manchester United, mientras el Bayern de Múnich le esperaría en cuartos. Si superan sus respectivas eliminatorias, podría darse una semifinal española.

El Barcelona, tres veces campeón de Europa, ha sabido sobreponerse a un inicio de temporada marcado por la acumulación de lesiones en jugadoras clave. Ha seguido dominando el panorama nacional y ha gestionado con autoridad y solvencia sus compromisos europeos: un único tropiezo en forma de empate ante el Chelsea, cinco victorias y un gol average de +17. Terminar primero le otorga, además, la ventaja de jugar cuartos y unas hipotéticas semifinales en casa. El camino no será el más complicado, teniendo la oportunidad de redimirse de la derrota ante el Arsenal en Lisboa el curso pasado. Evitan, así, hasta una hipotética final, a las gunners, al Chelsea y al OL Lyonnes. Las francesas, ocho veces campeonas, perdieron el título ante el Barça en 2023, y el año pasado cayeron en semifinales. Este curso, sin embargo, el proyecto ha tomado un nuevo impulso con la llegada al banquillo de Jonatan Giráldez, que firmó un histórico póquer en su última temporada como entrenador azulgrana.

El Real Madrid, séptimo clasificado, llegaba in crescendo bajo la dirección de Pau Quesada. Finalmente, el conjunto blanco firmó tres victorias, una derrota y dos empates, el último ante el Twente este miércoles, ante el que tiró la oportunidad de meterse entre los cuatro primeros. El conjunto blanco tendrá un primer escalón más cómodo ante el Paris. El problema lo encontraría en cuartos, fase en la que cayó la temporada pasada ante el vigente campeón, ya que se toparía con un imponente Barça. Podría repetirse la imagen de hace tres años, una eliminatoria que se decantó para las azulgranas en el histórico Camp Nou en 2022.

El Atlético, undécimo clasificado, es el mayor perjudicado. El conjunto rojiblanco logró una vida extra este miércoles pese a ser goleado por el Lyonnes. Le valieron dos victorias, tres derrotas y un empate para sobrevivir hasta la ronda de playoff, donde se verá las caras ante el Manchester United, uno de los grandes equipos ingleses. De superar ese primer escollo, el reto se elevaría, ya que en cuartos les esperaría el Bayern.

En el otro lado del cuadro, la batalla será más cruda: el Chelsea, eterno aspirante al trono pese al enorme fondo de armario y talento acumulado en su plantilla, esperará en cuartos al vencedor del encuentro entre el OH Leuven y el Arsenal; y el todopoderoso OL Lyonnes, al Wolfsburgo o Juventus.

Los playoffs se disputarán a doble partido en febrero, con la ida los días 11 o 12 y la vuelta el 18 o 19. Los cuatro gigantes descansarán hasta marzo, cuando los cuartos se disputarán el 24 o 25, y a principios de abril, el 1 o 2. En las semifinales, el 25 o 26 de abril y 2 o 3 de mayo, solo quedarán los conjuntos más exigentes. Los tres españoles lucharán por hacerse un hueco —entre ellos— e intentar llegar a la final del 23 de mayo en Oslo, Noruega.