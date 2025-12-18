El ERE de Telefónica se firmará el próximo lunes tras llegar a un acuerdo con los sindicatos

La dirección de Telefónica y los sindicatos más representativos (UGT, CC OO y Fetico-Sumados) firmarán el próximo lunes, día 22, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para las siete filiales afectadas del grupo que supondrá la salida mínima de 4.539 trabajadores. Este jueves se cerró la última mesa de negociación con la propuesta final para Movistar +, donde la empresa ha rebajado en 15 el número de afectados hasta los 175 trabajadores.

La cifra final de afectados supone una rebaja del 25,4% respecto a las 6.088 bajas planteadas a comienzos de las negociaciones, y representa un 26,3% de la plantilla total en las siete filiales afectadas, que asciende a 17.248 empleados. Paralelamente, los sindicatos firmarán también el próximo lunes el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) al que están sujetas las tres principales filiales del grupo -Telefónica de España, Móviles y Soluciones- a cuyo acuerdo vincularon los sindicatos la negociación del propio ERE.

Tras el cierre de las negociaciones, el grueso del ajuste corresponderá a las empresas del CEV, con 3.765 salidas mínimas (2.925 en Telefónica de España, 720 en Móviles y 120 en Soluciones); seguido de las 599 de las unidades globales o GBUs (112 en Telefónica Global Solutions, 186 en Innovación Digital y 301 en la matriz TSA) y los 175 despidos en la televisión Movistar+.

El consejo sectorial de UGT anunció este jueves que ha aprobado los acuerdos de los siete ERE presentados por Telefónica, mientras que CC OO y Sumados-Fetico tienen previsto anunciar su aprobación mañana. Las tres fuerzas sindicales han valorado que tras la rebaja de afectados se garantiza la plena voluntariedad del ERE, sin despidos forzosos, así como la mejora de las condiciones económicas para los trabajadores que decidan acogerse al ajuste.

Postura de UGT

Desde la perspectiva de UGT, se han cumplido las metas establecidas durante la negociación de los expedientes de regulación de empleo. El sindicato subraya que la voluntariedad ha sido el eje central y prioritario para la adscripción a estos procesos. Asimismo, la organización destaca que dicha voluntariedad se canalizará, en su gran mayoría, a través de la fórmula de la prejubilación. “Con ello, no solo se garantiza que sean los trabajadores quienes decidan, sino que se trata de extinciones que permiten mantener la capacidad adquisitiva, conservar el nivel de vida y seguir contribuyendo a la generación de riqueza en las economías locales. Además, el convenio especial de cotización asegura las aportaciones a la Seguridad Social, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, una muestra más del compromiso de UGT con el futuro del país”, ha señalado UGT en un comunicado.

Para aquellos empleados que no puedan acogerse a la prejubilación, las organizaciones sindicales han pactado un paquete compensatorio con indemnizaciones que superan notablemente las de otras empresas del sector. A esto se añade una prima de voluntariedad pensada para incentivar y facilitar que quienes opten por nuevos proyectos profesionales puedan hacerlo de forma totalmente voluntaria.

Para UGT es importante haber conseguido en la negociación una de las condiciones irrenunciables de la parte social: la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030. “No solo se mantienen las condiciones laborales, sino que se extienden a todos los convenios las revisiones salariales que protegen el poder adquisitivo, así como la jornada de 36 horas semanales, que se incorpora también al convenio de las filiales pequeñas”, incide el sindicato.