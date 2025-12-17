Telefónica realiza la oferta final del ERE con 4.554 salidas, el 26% de la plantilla
El acuerdo sindical es inminente al garantizarse casi la plena voluntariedad y por las mejoras económicas
Telefónica ha realizado este miércoles su oferta final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para las tres principales filiales jurídicas sujetas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) hasta unas salidas mínimas de 3.765 trabajadores, una cifra sensiblemente inferior a los 5.040 afectados del inicio. De esta forma, el número total de salidas mínimas para todo el grupo queda en 4.554 trabajadores, frente al planteamiento inicial de 6.088 salidas, lo que supone un recorte de en torno al 25%. Y el ERE supondrá una reducción en conjunto del 26% de la plantilla de las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.
Según la última propuesta realizada este miércoles, el grueso del recorte recae sobre Telefónica de España, con 2.925 bajas; seguida de Móviles, con 720; y Soluciones, con 120. Tras esta última reunión se dan por finalizadas las negociaciones del ajuste, puesto que la empresa ya hizo su propuesta final para las filiales Global Solutions (TGS), Innovación Digital (TID) y Telefónica SA (TSA), con 599 despidos en total; y para Movistar Plus+, con 190 bajas.
Los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) valorarán esta última propuesta aunque consideran que con estas cifras de mínimos se puede garantizar la voluntariedad total del ajuste, por lo que el acuerdo es inminente. Una vez que trasladen las ofertas finales a las asambleas de trabajadores de cada una de las filiales afectadas harán llegar su respuesta a la empresa, por lo que el ERE puede quedar sellado con el acuerdo entre empresa y sindicatos esta misma semana.
Sistema de bajas comunicante
Con la última propuesta que la empresa ha puesto encima de la mesa este miércoles para las tres empresas sujetas al CEV se cierra el mayor escollo de las negociaciones. Y es que el ajuste en Telefónica España, Móviles y Soluciones era el más complicado porque, además de que supone el grueso del ERE, está basado en una horquilla de salidas mínimas y máximas dependiendo del número de voluntarios por un sistema de vasos comunicantes.
La clave de este sistema es que la cifra final de despidos no es fija, sino que depende de cuánta gente se apunte voluntariamente. El suelo de 3.765 salidas es el objetivo mínimo que la empresa quiere cumplir. Si hay al menos 3.765 voluntarios, no habrá despidos forzosos adicionales. El techo, que se mantiene en 5.040 salidas, es el máximo de despidos autorizados. Aunque se presentaran 6.000 voluntarios, la empresa solo aceptaría a 5.040, según los cupos por áreas. Y si el número de voluntarios se queda, por ejemplo, en 3.500 personas, la empresa ejecutaría 265 despidos forzosos para llegar al mínimo de 3.765.
Pero dadas las condiciones económicas y de prestaciones sociales pactadas en el ERE, tanto empresa como sindicatos estiman que no habrá ningún problema para completar el cupo de voluntarios por lo que no se tendrá que recurrir a despidos forzosos. De hecho, es más probable que haya un exceso de peticiones como ya ocurrió en el anterior ERE de 2024.
El acuerdo en el resto de filiales ya estaba encarrilado desde la reunión de las mesas negociadoras del martes, día 16, con la rebaja acumulada de un 20% de la afectación del ERE. La afectación para estas tres filiales se divide del siguiente modo: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo cual suma un total de 599 bajas.
A ello se añaden las 190 bajas propuestas para Movistar+, un 22% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial de televisión, frente a los 297 afectados al principio de las negociaciones (casi el 35% del total de la plantilla). Mañana, jueves, hay una última reunión en esta filial pero se estima que la empresa no variará su oferta.
Mejoras en las filiales del CEV
La reunión de este miércoles para las filiales del CEV ha dejado una oferta final de afectación del ERE del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.
Además, se han vuelto a mejorar las condiciones de salida, garantizando rentas superiores a la legalidad. Entre los puntos más destacados figura un compromiso firme de creación de empleo del 10%, una medida diseñada específicamente para equilibrar la plantilla y garantizar la cohesión en todos los territorios donde opera la compañía. Además, el acuerdo abre la puerta a que las áreas consideradas críticas puedan superar el 35% de adhesiones voluntarias, siempre que la Comisión de Seguimiento constante circunstancias objetivas de negocio que lo justifiquen. Precisamente, esta comisión refuerza sus competencias para supervisar de cerca el proceso, analizar peticiones individuales y priorizar a los colectivos que inicialmente estaban vetados.
En el ámbito de la protección social, el acuerdo garantiza la financiación del Convenio Especial con la Seguridad Social para los empleados que extingan su contrato con menos de 55 años, equiparando su duración a la del resto del colectivo. Asimismo, se introduce la posibilidad de optar por una renta lineal durante los últimos cuatro años y se confirma la reversibilidad de las rentas en caso de fallecimiento para proteger a los herederos. La cobertura sanitaria también se ve reforzada mediante la ampliación del seguro de salud, el mantenimiento del seguro colectivo y de supervivencia, y la continuidad de las aportaciones a ATAM (sistema privado de protección social de Telefónica) hasta los 63 años, edad en la que se abonará una aportación extraordinaria de 1.000 euros al plan de pensiones si este no ha sido rescatado previamente.
Por su parte, UGT ha puesto en valor que las indemnizaciones en forma de rentas serán muy superiores a las establecidas por ley, salvo en los casos puntuales donde la anualidad resulte más beneficiosa. La negociación también ha logrado reducir las salidas mínimas obligatorias sin alterar la cifra global de excedente voluntario, asegurando que el proceso sea lo menos traumático posible.
Para aquellos trabajadores que no puedan acceder a la jubilación anticipada, el Convenio Especial se extenderá más allá de los 63 años. Finalmente, la empresa actualizará el salario regulador para el cálculo de las rentas, abonará el descuento de la Seguridad Social durante el desempleo y liquidará el premio por servicios prestados en el momento de la salida, asegurando así un cierre económico completo para cada profesional.
