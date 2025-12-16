Telefónica propone una rebaja del 20% en su oferta final del ERE en tres filiales

La operadora deja en 599 despidos el ajuste en Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital. Las negociaciones se pueden cerrar esta semana con la propuesta definitiva para todo el grupo

Telefónica presentó este martes una última propuesta para reducir un 5% adicional la afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus filiales Global Solutions (TGS), Innovación Digital (TID) y Telefónica SA (TSA). Con este movimiento, la operadora recorta el número de salidas en estas tres sociedades un 20% respecto al planteamiento inicial, pasando de 751 a un total de 599 despidos.

Durante la reunión de la mesa negociadora, la compañía desglosó esta oferta final dejando las salidas en 112 para TGS, 186 en TID y 301 en TSA.

Este ajuste sucede al encuentro del lunes, donde la empresa ya rebajó el umbral de salidas para las tres principales filiales jurídicas (CEV) hasta los 4.000 trabajadores, una cifra sensiblemente inferior a los 4.600 de la semana pasada y a los 5.040 del inicio. Según el nuevo esquema, el grueso del recorte recae sobre Telefónica de España con 3.100 bajas, seguida de 750 en Móviles y 150 en Soluciones.

Ante este escenario, UGT y CCOO han señalado en un comunicado conjunto que, una vez recibida la propuesta definitiva de la dirección, actuarán con “máxima responsabilidad”. Analizarán el documento de forma realista según el contexto actual para adoptar una posición final sobre las opciones disponibles.

Se espera que la dirección de la empresa formalice en esta semana su propuesta definitiva para estas tres filiales. Este paso pondría fin a unas negociaciones que se han extendido durante casi cuatro semanas, permitiendo cumplir el objetivo de la compañía de imputar el coste del despido colectivo en las cuentas del ejercicio 2025. Del mismo modo, deberá ratificarse el número final de desvinculaciones en Movistar+, que en la última propuesta de la empresa se ha situado en 235 empleados.

Condiciones económicas

Más allá de la reducción en el número de afectados, en este séptimo encuentro de las negociaciones, Telefónica ha flexibilizado los requisitos de acceso al reducir la antigüedad necesaria para la adhesión voluntaria de 15 a 13 años. Además, se ha eliminado el criterio de desempeño como condicionante y se permitirán salidas de personal prejubilable incluso en áreas consideradas críticas. Para estas áreas sensibles, la empresa ha fijado un límite de salidas voluntarias del 10%, con la excepción de Telefónica Innovación Digital, donde el cupo máximo se eleva hasta el 35% del total de las desvinculaciones efectuadas.

Respecto a las indemnizaciones, la propuesta detalla tramos de renta según la edad: los nacidos entre 1969 y 1971 recibirán el 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% posteriormente. Para el tramo de 1965 a 1968, la renta será del 62% hasta los 63 años y del 34% después; mientras que para los nacidos en 1964 o antes, los porcentajes serán del 52% y 35%, respectivamente.

Para el personal que no pueda acogerse a las prejubilaciones, la indemnización se ha fijado entre 50 y 37 días por año trabajado sin límite de cuantía, salvo para el colectivo de directivos.

A estas condiciones se suman primas por voluntariedad vinculadas a la antigüedad que doblan la oferta inicial, situándose ahora entre los 5.000 y los 18.000 euros. En concreto, los trabajadores con menos de 8 años recibirán 5.000 euros; de 8 a 12 años, 7.000 euros; de 12 a 16 años, 9.000 euros; de 16 a 20 años, 12.000 euros; de 20 a 24 años, 15.000 euros; y aquellos con más de 24 años de servicio, el máximo de 18.000 euros.

La vigencia temporal para ejecutar este procedimiento de despido colectivo se extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.