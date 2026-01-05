Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump vaticina que Cuba “está a punto de caer”
Maduro y su esposa comparecen este lunes ante un tribunal federal de Nueva York | El ministro de Defensa venezolano acusa a EE UU de “asesinar a sangre fría” a gran parte del equipo de seguridad del mandatario | El ‘New York Times’ cifra en 80 los muertos
El presidente estadounidense, Donald Trump, considera que Cuba “está a punto de caer” tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos. En una conversación con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, también ha vuelto a presionar públicamente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a la que ha exigido “acceso a todo” en Venezuela. “Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes para reconstruirlos, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, ha declarado. Rodríguez, por su parte, ha emitido un comunicado en el que llama a la cooperación con Estados Unidos y reivindica el derecho de Venezuela a la paz y la soberanía. Está previsto que este lunes Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparezcan ante un tribunal federal de Nueva York, en Manhattan a las 12.00 hora local (las 18.00, en la España peninsular). Por otro lado, el ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino, ha acusado a los militares estadounidenses que llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta de “asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad [del mandatario], soldados y ciudadanos inocentes”, aunque no ha facilitado una cifra de víctimas. Sí que lo ha hecho The New York Times, que asegura que ascienden a 80.
En su primera comunicación como nueva “presidenta encargada de Venezuela”, Delcy Rodríguez, ha lanzado un mensaje de conciliación a Estados Unidos que contrasta con el habitual tono beligerante usado por el chavismo contra Washington, mientras Donald Trump mantiene su tono amenazante al reclamar a la nueva líder “acceso a todo” en el país suramericano y sostiene que “nosotros estamos al cargo”.
Petro niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que “hable sin conocer”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado “profundamente” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “hable sin conocer” su historia personal, manteniendo que su nombre no ha aparecido “en 50 años” en casos de narcotráfico, y ha lamentado que el mandatario norteamericano “crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo”, tras el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”, ha defendido Petro en su cuenta en la red social X.
Además, ha asegurado que Trump lo “castiga” por su participación en una protesta propalestina en Nueva York, a la salida de la Asamblea General de Naciones Unidas, un evento en el que también pidió a todos los soldados de Estados Unidos “no apuntar contra la humanidad sus fusiles”. “Su castigo”, ha alegado ahora el dirigente colombiano, “es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario”.
“Respétenos y lea nuestra historia, (...) No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad”, ha concluido Petro. Sus palabras han llegado en las mismas horas en las que el magnate estadounidense ha señalado que le “suena bien” la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela. (EP)
Qué ha pasado en las últimas horas
- En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que considera que Cuba “está a punto de caer” tras la captura de Maduro en el ataque perpetrado el sábado. También ha vuelto a presionar públicamente a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a la que ha exigido “acceso a todo” en Venezuela.
- Rodríguez, por su parte, ha emitido un comunicado en el que llama a la cooperación con Estados Unidos y reivindica el derecho de Venezuela a la paz y la soberanía.
- En su primera aparición pública, el líder opositor Edmundo González ha exigido la liberación de todos los presos políticos como requisito indispensable para “la normalización real” de Venezuela.
- Está previsto que Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparezcan este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en Manhattan a las 12.00 hora local (las 18.00, en la España peninsular).
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la actualidad sobre la detención del líder venezolano Nicolás Maduro por Estados Unidos.
