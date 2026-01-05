Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Trump vaticina que Cuba “está a punto de caer”

Petro niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que “hable sin conocer”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado “profundamente” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “hable sin conocer” su historia personal, manteniendo que su nombre no ha aparecido “en 50 años” en casos de narcotráfico, y ha lamentado que el mandatario norteamericano “crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo”, tras el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”, ha defendido Petro en su cuenta en la red social X.

Además, ha asegurado que Trump lo “castiga” por su participación en una protesta propalestina en Nueva York, a la salida de la Asamblea General de Naciones Unidas, un evento en el que también pidió a todos los soldados de Estados Unidos “no apuntar contra la humanidad sus fusiles”. “Su castigo”, ha alegado ahora el dirigente colombiano, “es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario”.

“Respétenos y lea nuestra historia, (...) No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad”, ha concluido Petro. Sus palabras han llegado en las mismas horas en las que el magnate estadounidense ha señalado que le “suena bien” la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela. (EP)