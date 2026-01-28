Siete jefes de Estado dejan atrás las diferencias ideológicas y piden una integración latinoamericana

En un continente cada vez más polarizado y asolado por crisis simultáneas, siete jefes de Estado de distintos signos políticos de América Latina y el Caribe han hecho este miércoles un espacio en sus agendas para dejar de lado sus diferencias ideológicas y pedir una mayor integración regional. “Ningún país puede resolver sus problemas en solitario”, ha dicho el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con el Grupo Prisa (editor de EL PAÍS), a través del foro World in Progress (WIP).

El más veterano sobre escenario, Lula, de 80 años, ejerció de orador principal y desarrolló durante 30 minutos un discurso en el que defendió la necesidad de integración regional. “Vivimos uno de los momentos de mayor retroceso en esa materia”, ha lamentado el mandatario brasileño, que fue crítico con la debilidad de las instituciones regionales. “Nuestras cumbres están vacías, con la ausencia de los principales líderes regionales. La CELAC está paralizada y no ha sido capaz siquiera de hacer una única declaración contra ataques ilegales que afectan a nuestras naciones”, ha criticado Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Aggi Garduño

El brasileño hacía referencia a la reunión de noviembre pasado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (UE) en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde el anfitrión, el presidente, Gustavo Petro, no pudo garantizar el número de jefes de Estado, ni se alcanzó un texto de condena a las incursiones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

A diferencia de la cumbre de Santa Marta, a este foro de Panamá asistieron otros cuatro presidentes, los de Colombia, Ecuador, Guatemala y Chile, este último el electo José Antonio Kast, y un primer ministro, el de Jamaica, con lo que se logró así una imagen de mandatarios de distintos signos políticos compartiendo escenario que no se veía en la región desde hace casi una década.

El presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, ha interpretado en la apertura del evento la buena acogida del foro —que además de los jefes de Estado contará con 6.000 asistentes de 70 países— como una reivindicación frente al escenario actual, y el “cisma del sistema basado en reglas”. “En el ajedrez geopolítico global, nuestra región no es un jugador marginal, sino un actor de primer orden”, ha asegurado el colombiano.

Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF. Enea Lebrun

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido el más explícito al analizar el escenario geopolítico actual. “No queremos misiles sobre Caracas ni sobre otro país de América”, ha advertido durante su ponencia. “Haber bombardeado la Patria del Libertador no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes”, ha añadido el mandatario izquierdista, quien planteó la necesidad de “realizar una alianza total en todas las Américas, comenzando por Estados Unidos”.

Además, Petro ha vuelto a invitar públicamente a un diálogo bilateral al presidente Daniel Noboa, de Ecuador, país con el que está inmerso en una escalada de tensión marcada por los reclamos del ecuatoriano sobre una supuesta falta de cooperación militar en la frontera para combatir al crimen organizado, que ha provocado fricciones comerciales, con advertencias sobre aranceles, sobreprecios en el transporte del petróleo y restricciones que afectan el intercambio entre ambos países.

Pese a intervenir después del colombiano, Noboa no ha respondido a la invitación de Petro, aunque sí que ha hecho referencia a la seguridad transfronteriza y a su política de mano dura para tratar de controlar la crisis de inseguridad que vive su país. “La libertad es para el que hace las cosas bien y, por eso, los criminales deben ser privados de la libertad”, ha asegurado. “Latinoamérica debe estar junta y, a los criminales, debemos tratarlos como criminales, porque se pasean de país a país haciendo desmadre”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Aggi Garduño

Superar las diferencias ideológicas

Antes había dicho, con palabras más llanas a las del discurso de Lula, que si la región no está junta en un mundo polarizado, está “fregada” (jodida). Con más o menos palabras, ese fue uno de los grandes ejes de los discursos de los presidentes que también llamaron a superar las diferencias ideológicas. “La integración posible debe estar guiada por la pluralidad de opciones. Esta es la única doctrina que nos conviene. Seguir divididos nos hará a todos más frágiles”, ha insistido el mandatario brasileño.

“Las ideologías no dan de comer. Lo que da de comer es la verdad, el empleo, sanidad y educación”, ha dicho por su parte el mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira, quien ha defendido que América Latina se convierta en un continente “solvente y fuerte” y ha insistido en su propuesta de campaña de devolver a Bolivia a los escenarios internacionales.

El presidente electo de Chile, el derechista José Antonio Kast, ha entonado un discurso en el mismo sentido a Paz Pereira en el que ha pedido superar las diferencias ideológicas y apostar por la cooperación real con los países vecinos. “Si a Brasil le va bien, a Chile le va bien. Hay que tener buenas relaciones con los hermanos. Yo soy el menor de 10, imagínense todo lo que hay que trabajar”, ha bromeado al inicio de su discurso en el que ha abogado por “cruzar fronteras no solo físicas, sino ideológicas”. “Ningún país se salva solo”, ha sostenido. “La fragmentación nos debilita”.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Enea Lebrun

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha recordado que su país ha pasado recientemente por un huracán de categoría 5 del que aún se está recuperando y ha propuesto que la pregunta que se deben hacer los países en este momento no es si el sistema global está cambiando, sino si la región va a cambiar con intención. “La vulnerabilidad no es nuestro destino. No somos periféricos. Tenemos que dejar de reaccionar para anticipar al cambio”.

En ese mismo sentido, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha respaldado la idea de cómo ser flexible ante un mundo que cambia. “Estamos hablando de cómo América Latina se puede potenciar ante el orden global, pero ese orden está cambiando y también lo hace la función de las regiones”, ha asegurado. “Eso nos invita a preguntarnos de qué manera vamos a tratar de navegar esas incógnitas desde nuestras sociedades, persiguiendo el objetivo que tenemos: el bienestar”.