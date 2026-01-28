Siete jefes de Estado debaten en Panamá una agenda común para América Latina

CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con la colaboración del Grupo Prisa, a través de World in Progress (WIP), celebra una nueva edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe

Siete jefes de Estado, un presidente electo, ministros de Economía y Finanzas y más de 2.500 empresarios, referentes políticos, representantes de organismos internacionales y expertos debatirán entre este miércoles y el jueves en Ciudad de Panamá un nuevo futuro para la región en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El anfitrión del evento, considerado informalmente por su dimensión un Davos latinoamericano, es CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con el Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), a través del foro World in Progress (WIP), que contará, entre otros, con la participación de su presidente, Joseph Oughourlian; su vicepresidente, Fernando Carrillo, y el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens. Además de estas intervenciones, participarán en el foro tres miembros del Consejo Asesor de WIP, Julissa Reynoso, Josep Borrell y Juan Manuel Santos.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, dará paso a primera hora del miércoles a un inédito debate de más de dos horas entre mandatarios latinoamericanos de diferentes colores políticos. Tan urgente y desafiante es la agenda que impone la nueva política internacional. Han dicho que sí a la cita los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Chile (electo), José Antonio Kast, y el premier jamaicano, Andrew Holness.

Pasarán también por los paneles del Foro la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, y su par de Bolivia, José Gabriel Espinoza Yáñez. Los premios Nobel de Economía 2024, James Robinson, y 2025, Philippe Aghion, compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

La intención del Foro es convertirse en una cita fija en el calendario de los grandes eventos regionales. En la anterior convocatoria asistieron unas 2.000 personas, más de 150 líderes mundiales de 15 países, se celebraron 50 paneles y sesiones especiales y se sumaron unas 350.000 personas en el streaming. Como en aquella ocasión, el Foro podrá seguirse en vivo por las cabeceras del diario EL PAÍS y a través de sus redes sociales.

La agenda del Foro abordará cuestiones como el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, la transición energética y climática, la transformación digital, la inversión productiva y la cohesión.

En paralelo a las sesiones, CAF ha organizado un encuentro para acercar a los participantes, inspirado en el concepto de speed dating o citas rápidas: charlas de 25 minutos entre los asistentes. En la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe, 150 compradores internacionales podrán sentarse frente a 300 exportadores latinoamericanos en más de 4.000 reuniones uno a uno diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global.