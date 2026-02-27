Sorteo de Champions League, en directo: los cruces de octavos de final
La sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon acoge a partir de las 12:00 horas el sorteo de octavos de la Liga de Campeones
El sorteo de la Liga de Campeones de este viernes no es indiferente para el Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Los catalanes podrían enfrentarse al París Saint-Germain o el Newcastle; el equipo blanco al Manchester City o al Sporting de Portugal; y el club rojiblanco al Liverpool o al Tottenham. Los partidos se disputarán el 10 y el 11 de marzo en el caso de la ida, y el 17 y el 18 en el caso de la vuelta.
No tiene nada que ver uno u otro rival para ninguno de los tres. El PSG es el vigente campeón de Europa y está dirigido por Luis Enrique Martínez, el Manchester City, segundo en la Premier League, por otro español, Pep Guardiola y el Liverpool de Arne Slot es sexto. Newcastle es undécimo en Inglaterra, el Sporting lisboeta, segundo en Portugal, y el Tottenham, decimosexto de la liga inglesa. Por su parte, al Galatasaray, clasificado contra el Juventus, lo aguardan las mismas opciones que al Atlético; al Bodo/Glimt, los mismos que al Real Madrid; y al Chelsea, los mismos que al Barcelona.
La otra combinación de enfrentamientos que saldrá del sorteo, previsto para las 12:00 horas en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon y que ya marca todo el recorrido hasta la final del próximo 30 de mayo, sábado, en el Puskas Arena de Budapest, determinará los rivales del Arsenal y el Bayern Múnich, favoritos primero y segundo, respectivamente, en la fase liga y enfrentados uno al Bayer Leverkusen y otro al Atalanta. El sorteo se podrá ver a través de Movistar Liga de Campeones y en la página web de la UEFA.
Cada uno de los equipos que entraron en el top ocho, exentos de disputar la ronda intermedia y con la vuelta en su terreno asegurada en los octavos de final, quedarán repartidos a un lado u otro del cuadro: en el plata, tal y como lo denomina la UEFA, ya están ubicados el PSG, el Atalanta, el Real Madrid y el Galatasaray; en el azul están situados el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Bodo/Glimt y el Newcastle.
Los posibles rivales de cada equipo:
- Arsenal: Bayer Leverkusen o Atalanta.
- Bayern Múnich: Bayer Leverkusen o Atalanta.
- Liverpool: Atlético de Madrid o Galatasaray.
- Tottenham: Atlético de Madrid o Galatasaray.
- FC Barcelona: París Saint Germain o Newcastle.
- Chelsea: París Saint Germain o Newcastle.
- Sporting de Portugal: Real Madrid o Bodo/Glimt.
- Manchester City: Real Madrid o Bodo/Glimt.
- Real Madrid: Sporting de Portugal o Manchester City.
- Bodo/Glimt: Sporting de Portugal o Manchester City.
- París Saint-Germain: Chelsea o Barcelona.
- Newcastle: Chelsea o Barcelona.
- Atlético de Madrid: Liverpool o Tottenham.
- Galatarasay: Liverpool o Tottenham.
- Bayer Leverkusen: Arsenal o Bayern Múnich.
- Atalanta: Arsenal o Bayern Múnich.
It's Champions League draw day 🌟— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026
⌚ 12:00 CET
📍 Nyon #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ACRcQtfwpB
