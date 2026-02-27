Ir al contenido
España
Incendios

Fallece un exalcalde de Ayerbe (Huesca) en el incendio de su vivienda

Agustín Aylagas, del Partido Aragonés, gobernó el municipio entre 1983 y 1991. Su esposa, de 76 años, ha sido evacuada al hospital San Jorge por inhalación de humo

Bomberos y Protección Civil en Huesca. Foto de archivo.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
El País
El País
Madrid -
Quien fuera alcalde de Ayerbe (Huesca) por el Partido Aragonés entre 1983 y 1991, Agustín Aylagas, ha fallecido la madrugada de este viernes en el incendio de su vivienda en la calle Garlin de ese municipio. En el domicilio también se encontraba su mujer, de 76 años, que ha tenido que ser trasladada al hospital San Jorge por inhalación de humo, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

El fuego se ha desatado pasada la medianoche de este jueves, sobre la 1.30 de la madrugada. El incendio se ha originado en un edificio con siete alturas, específicamente en una vivienda de la tercera planta y el causante ha sido la chimenea.

Las llamas tuvieron gran virulencia, lo que ha complicado las labores de extinción, que han terminado antes del amanecer. Los Bomberos, sin embargo, no han tenido que desalojar al resto de los vecinos de forma preventiva.

Según la prensa local, el actual alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, se ha desplazado esta madrugada al lugar de los hechos para ponerse a disposición de los vecinos y acompañar a la familia de la víctima. Las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta en señal de luto por el fallecimiento de Aylagas, que tenía más de 80 años. En el funeral, aún por determinar, se le rendirá un homenaje institucional.

