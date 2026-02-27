La Audiencia Nacional rebaja tres años de cárcel a la condena impuesta a Marjaliza por el ‘caso Púnica’

La Audiencia Nacional ha rebajado la pena de prisión impuesta al empresario David Marjaliza por la parte del caso Púnica centrada en el amaño de contratos públicos en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en favor de la empresa de eficiencia energética Cofely. El tribunal, que lo condenó el pasado diciembre a ocho años y dos meses de cárcel, ha decidido reducir la condena en más de tres años. Los magistrados, que aceptan así la rectificación que había reclamado la defensa, la dejan en cinco años y un mes de reclusión.

A David Marjaliza se le señaló como uno de los cabecillas de la trama del caso Púnica. Pero, tras su detención, se convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España y facilitó información a las autoridades para avanzar en esta macrocausa, que aún tiene múltiples líneas de investigación por juzgar y que ha implicado a importantes dirigentes del PP de Madrid —como Francisco Granados, consejero autonómico en los Gobiernos de Esperanza Aguirre—.

El pasado diciembre, la Audiencia Nacional dio a conocer la sentencia sobre la parte del caso sobre los amaños de Cofely, la primera en la que el empresario era condenado de las varias que tiene abierta por la trama Púnica. El fallo condenó a cinco exalcaldes del PP, a uno del PSOE y a otro de un partido local por “prácticas corruptas” entre 2012 y 2014. Sin embargo, la mayor pena se le impuso a Marjaliza, que sumó tres castigos: dos años de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal; otro año y ocho meses por blanqueo; y otros cuatro años y seis meses por fraude a las Administraciones Públicas en concurso con prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Sin embargo, la defensa consideró que el tribunal cometió un error y no valoró de forma adecuada las condicionantes que rodeaban al empresario, que no solo confesó tras llegar a un pacto con la Fiscalía, sino que también lleva años colaborando con la justicia y facilitando información relevante para resolver el caso. El abogado de Marjaliza, José Antonio Choclán, pidió entonces una rectificación a los magistrados, y estos la han aceptado.

Según consta en la nueva resolución dictada este martes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y donde se hace hincapié en “la especial contribución” del empresario “al esclarecimiento de los hechos”, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reduce un poco la pena que le impuso por el delito de organización criminal (lo deja en un año y ocho meses de cárcel, frente a los dos años dictados inicialmente); rebaja sustancialmente el castigo por el fraude en concurso con otros delitos (de cuatro años y seis meses pasa a solo un año y nueve meses); y mantiene igual la condena por blanqueo (un año y ocho meses).

Esta decisión implica, además, que ahora ninguna de las condenas impuestas por cada uno de los delitos por separado supera los dos años de internamiento. En otros casos, esa circunstancia ha permitido que quede en suspenso la entrada en prisión. Fuentes del entorno del empresario, que estuvo en prisión provisional tras su detención 14 meses, confirman a este diario que solicitarán esta suspensión.

Durante el juicio y a preguntas de la Fiscalía, el empresario dio profusos detalles sobre cómo facilitó que la trama se adentrase en las distintas Administraciones, así como la red de contactos que tejió. Además, apuntó sin paliativos contra altos cargos y exalcaldes: “A mí, personalmente, Carlos Alberto Estrada, [alcalde de Moraleja de Enmedio], me pide 30.000 euros para adjudicar un concurso. Yo se los entrego y se adjudica el concurso”; y “Yo contacté con Antonio Borrego, que era el jefe de gabinete del alcalde [de Parla]. Nos vimos. Antonio me pidió entre 600.000 y 700.000 euros [de mordida]. Yo le dije que era mucho”, dijo en la vista oral. Ambos regidores fueron condenados.