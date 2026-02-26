La UCO también implica a Pardo de Vera en la trama de amaños para comprar mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone de nuevo bajo el foco a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Los agentes han entregado un nuevo informe al juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, donde se implica a la ex alto cargo en la presunta trama de amaños de contratos para la compra de material sanitario durante pandemia. Hasta ahora, Pardo de Vera se encontraba investigada por la contratación “irregular” de una expareja de José Luis Ábalos, otrora ministro de Transportes, y por la supuesta red de influencias urdida para adjudicar obra pública a cambio de mordidas.

En este informe, fechado el 24 de febrero y al que tuvo acceso EL PAÍS, los investigadores presentan al juez Moreno las conclusiones que pidió sobre el registro efectuado en dos domicilios de Pardo de Vera el pasado junio. Los funcionarios intervinieron en sus casas hasta nueve “evidencias digitales” (“dispositivos electrónicos) y tres documentales. Sin embargo, la Guardia Civil avisa al instructor de que “parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado”, lo que les ha obligado a “recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados” para poder reconstruir varias de las comunicaciones.

El instituto armado ha identificado “nuevas comunicaciones” que apuntan, según el documento policial, la “intervención” de Pardo de Vera en la adjudicación a Soluciones de Gestión ―empresa vinculada a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo―, que consiguió de Adif un contrato público formalizado el 27 de marzo 2020 por 12,5 millones de euros para comprar mascarillas. “Se ha constatado que Isabel intercambió mensajes con Koldo García [asesor de Ábalos] con carácter previo a la adjudicación del contrato por dicha entidad”, escribe la UCO.

Las pesquisas apuntaban al, en ese momento, director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, como el enlace de la empresa pública con la supuesta trama. La propia Pardo de Vera declaró que él era el encargado de esa adjudicación, al tiempo que negó haber recibido órdenes para contratar a Soluciones de Gestión, aunque sí reconoció presiones de Transportes para que la adjudicación se solventara cuanto antes.

Sin embargo, tras este último análisis, los investigadores sospechan que Pardo de Vera tuvo un papel más directo en esta contratación, hasta el punto de que “se valió” de Michaux para “la gestión del material sanitario”. Aun así, al mismo tiempo, el informe pone de relieve que la presidenta de Adif cuestionó la adjudicación a Soluciones de Gestión, al haber una oferta más barata de otra empresa. Pardo de Vera quiso saber por qué se optaba por la mercantil vinculada a Aldama cuando, ante “problemas similares” de suministro, la otra sociedad (Injoo Technology) ofrecía mejor precio: 2,10 euros por mascarilla por un lote de un millón frente a 2,50 euros por unidad por ocho millones.

A lo largo del informe, los agentes aprecian posibles contradicciones entre la declaración prestada ante ellos por Pardo de Vera en febrero de 2024 (tras la detención del asesor de Ábalos) y el contenido interceptado en las comunicaciones. Según incide la UCO, la expresidenta de Adif manifestó que no sabía ni recordaba cómo se había contactado con Soluciones de Gestión; pese a que se ha observado que Koldo García le “facilitó” a ella “el contacto de Íñigo, titular mayoritario del capital social [de esa empresa] y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato”.

“Ministro, te mando contacto”

Los investigadores han detectado igualmente que Pardo de Vera contactó con Ábalos el 21 de febrero de 2024, “horas más tarde de finalizar su declaración” ante el instituto armado tras el arresto de Koldo García, y le facilitó el contacto de la letrada Rosa María Seoane. “Ministro, te mando contacto de Rosa Seoane, ha sido la SG de Adif hasta que Chelo la tuvo que incorporar para dirigir penal, ahora lleva el mejor despacho de penal de este país. Para mi la mejor profesional”, reza el mensaje que le remitió.

Citación de Aldama

Paralelamente, según informan fuentes jurídicas, el juez Ismael Moreno ha citado a Víctor de Aldama para que le entregue el próximo marzo un sobre con las siglas de PDVSA (la petrolera estatal venezolana), que el comisionista vinculó con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. La UCO detectó su existencia en una conversación de WhatsApp intervenida a la trama: un colaborador del empresario le envío una foto del sobre, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría hecho llegar a Aldama en febrero de 2020. La UCO sospecha desde hace meses que contenía “documentación sensible” y que se lo entregó a uno de sus socios para que no fuera interceptado.