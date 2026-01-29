Aldama vincula un sobre de PDVSA procedente de Delcy Rodríguez con supuesta financiación ilegal del PSOE

El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha vuelto a comparecer este jueves como imputado pero esta vez ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. En esta ocasión, ha contado que el sobre de PDVSA que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en una conversación de WhatsApp con otro empresario procedía de la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que está vinculado con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

Según las fuentes jurídicas consultadas por El PAÍS, Aldama no ha explicado qué contenía el sobre ni cuál era exactamente su finalidad. A preguntas del fiscal anticorrupción, no ha querido entrar en más detalles, deslizando que prefería hablarlo antes en privado con el ministerio público.

Durante la hora que ha durado esta nueva comparecencia también se ha referido al expresidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, para vincularlo a un supuesto negocio con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en Transportes, que consistiría en montar unos depósitos fiscales ―donde se almacena el combustible―. Según Aldama, el negocio no habría salido adelante.

Noticia en elaboración. Habrá ampliación.