La Audiencia Nacional propone juzgar al socio de Aldama por otro fraude de hidrocarburos

El juez Piña sitúa a Claudio Rivas, que adquirió una casa para el disfrute de Ábalos, en otra estafa de más de 70 millones de euros

El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto sentar en el banquillo a Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama y antiguo casero del exministro socialista José Luis Ábalos, por haber participado supuestamente en un fraude de más de 70 millones de euros en el sector de los hidrocarburos a través de la empresa SKT Oil. Esta es una de las múltiples causas que Rivas tiene abiertas en los tribunales españoles. De hecho, el juez Santiago Pedraz también lo mantiene imputado por otra estafa similar junto a Aldama mediante la compañía Villafuel (un caso por el que ambos fueron enviados a prisión provisional en octubre de 2024).

En estas pesquisas que señalan a SKT Oil, el magistrado Piña ha propuesto juzgar a Rivas y a otras 21 personas. El juez aprecia indicios de delitos contra la Hacienda Pública (en 2016, 2017 y 2018), falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El sumario describe cómo la presunta trama delictiva ideó un sistema de fraude masivo a través SKT Oil, que incluía la emisión de facturas falsas y que tenía por objetivo ocultar cantidades millonarias para después reintroducirlas en el circuito económico legal. “SKT Oil habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o ‘que hacen de esta operativa su actividad ordinaria’. La misma dinámica se habría utilizado, apunta, a través de la operadora de hidrocarburos Owtra Oil”, señala la Audiencia Nacional.

Según la investigación, este presunto sistema criminal permitió a SKT Oil defraudar una cuota de 13,8 millones de euros en 2016; 35,2 millones en 2017 y de 14,6 millones en 2018. Y, por su parte, Owtra Oil dejó supuestamente de pagar en impuestos hasta 7,2 millones de euros en 2018.

“Para canalizar los beneficios obtenidos de la actividad defraudatoria y reintegrarlos en el circuito económico, se adquirieron diversos inmuebles. Entre ellos, una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid); seis apartamentos en Benidorm (Alicante); un local comercial en Madrid de 1,6 millones de euros; y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1,6 millones y vendido en 2022 por 2,7 millones”, apostilla la resolución del juez Piña.

Rivas, con quien Aldama hacía negocios, brotó hace meses como una figura clave en el caso Koldo. Según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, él fue quien, por petición del comisionista confeso, se encargó de adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara el entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, a cambio de que el político intermediara supuestamente a su favor.