Unos 5.000 médicos piden en Madrid la dimisión de Mónica García y un Estatuto Marco propio

La protesta es la antesala a los cinco días de huelga nacional convocados para la próxima semana; la primera de las cinco previstas hasta junio

Un total de 5.000 médicos y facultativos, según datos de la Delegación del Gobierno, han recorrido este sábado las calles de Madrid para mostrar su rechazo al acuerdo del Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, exigir un texto propio para el colectivo que reconozca las singularidades de estos profesionales y pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

“Mónica García, dimisión”, “Mónica, traidora” o “Sin médicos no hay Sanidad” son algunos de los mensajes que se han escuchado en la manifestación convocada por el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

La protesta, antesala a los cinco días de huelga nacional convocados para la próxima semana, que se desarrollarán entre el lunes y el viernes, ha arrancado a las 12.00 horas de este sábado y ha tenido como punto de partida el Congreso de los Diputados, bajo el lema ‘Por un estatuto propio del médico y el facultativo’. Así, profesionales de todas las comunidades autónomas han visibilizado su malestar por el acuerdo para actualizar el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). La concentración ha finalizado frente al Ministerio de Sanidad, donde los responsables sindicales han leído un manifiesto con sus principales reivindicaciones, entre las que destacan la negociación de un texto exclusivo que recoja “las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad ”de médicos y facultativos.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO,UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, en negociaciones durante los últimos tres años. El texto, que lleva 23 años sin actualizarse, deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, del mismo modo que las organizaciones sindicales que lo componen ya lo habían hecho en el transcurso de las negociaciones, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones conjunto.

Según detalló el Comité, el Ámbito de Negociación no ha permitido una “verdadera negociación” de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que “se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica”.

Sobre el capítulo propio para médicos, contemplado en el acuerdo de Estatuto, el Comité apuntó que solo regulaba de manera específica las guardias y no las condiciones laborales de los profesionales. Asimismo, indicaron que las guardias se habían abordado de manera “muy insuficiente y discriminatoria” para las reclamaciones médicas y facultativas.

Vista de la manifestación de médicos de este sábado previa a la huelga de la semana próxima contra el estatuto marco. SERGIO PÉREZ (EFE)

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que “rompería la cohesión y generaría desigualdades” en el Sistema Nacional de Salud. Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales. En la misiva, la titular de Sanidad señalaba su respeto al derecho a huelga, pero precisaba que utilizar este recurso supone un impacto sobre la ciudadanía, con un perjuicio para los pacientes y el funcionamiento del sistema.

En respuesta, los sindicatos médicos defendieron la huelga nacional como “última opción” para lograr sus reclamaciones, después de habera cudido a decenas de reuniones con el Ministerio, mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso, comparecido en el Senado, convocado huelgas dentro de las competencias autonómicas y negociado con sus sistemas de salud. “Los profesionales llevan años viendo empeorar su día a día con listas interminables de pacientes por falta de recursos bien dimensionados, con una sobrecarga laboral por jornadas de 24 horas que impiden la conciliación y que superan por mucho el cómputo total del resto de categorías sanitarias, con pérdidas retributivas y con trabas al libre ejercicio, lo que está provocando que muchos decidan abandonar el Sistema Nacional de Salud, y los actores implicados no están atendiendo a las demandas del colectivo para atajar el problema”, denunciaron.

La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.