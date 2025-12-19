Los sindicatos sanitarios piden más tiempo para revisar el estatuto marco y descartan paros mientras los médicos siguen en pie de guerra

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apaciguado de manera provisional uno de los dos frentes que tiene abiertos, el de los sindicatos sanitarios. Las centrales del ámbito de negociación han visto parte del borrador del futuro estatuto marco y, en lo que han podido consultar, han comprobado que en él se recogen las reivindicaciones que habían pactado el pasado lunes de manera oral. Son SATSE, CC OO, UGT, CSIF Y CIG-Saudé, que ya entonces adelantaron que iban a desconvocar sus movilizaciones programadas para enero si García era fiel a su palabra. El lunes se vuelven a reunir para terminar de comprobar que todo esté en orden y, de ser así, cesar la huelga definitivamente. Aunque previsiblemente el resultado será positivo, a la ministra García le quedará abierto aún el otro frente, el de los médicos, que están más movilizados que nunca.

La aprobación de un nuevo estatuto marco que plasme los acuerdos entre el ministerio y todos los profesionales del sistemas sanitario es la reivindicación desde hace tres años los citados sindicatos, aquellos que en las elecciones sindicales han conseguido más apoyos y están formalmente legitimados para negociar. Entre sus exigencias está la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35, el reconocimiento de la jubilación parcial y anticipada y un nuevo modelo de clasificación profesional, que es donde quedan establecidos los salarios para cada trabajador público en función de su categoría. Estos tres puntos están recogidos en el borrador actual del estatuto marco.

Las impresiones que han tenido los sindicatos después de la reunión es de que “avanza satisfactoriamente”, según los portavoces sindicales. En un comunicado conjunto, las centrales que la negociación “sigue abierta” y que la huelga que había previsto para enero se encentra, de momento, “en suspenso”, pero no desconvocada de manera definitiva. “Los sindicatos han vuelto a valorar positivamente el ánimo del Ministerio por aprobar un texto de la norma consensuado con las organizaciones”, valoran.

Por otro lado está la lucha de los médicos, con unas exigencias distintas. Los facultativos, encabezados por la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), continúan con su batalla. Los dos primeros grupos van por un lado y el tercero sigue su propia ruta, pero, a grandes rasgos, piden lo mismo: un estatuto propio para médicos diferenciado del de otros profesionales sanitarios. ¿El motivo? Consideran que ni las características de su trabajo, ni de su jornada laboral (que incluye guardias obligatorias), ni el grado de responsabilidad es comparable al que tienen celadores, auxiliares o enfermeros. Por eso piden una mesa de negociación independiente con el ministerio, algo a lo que Mónica García, hasta ahora, se ha negado.