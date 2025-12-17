¿En qué consiste la huelga de la sanidad? Claves y diferencias de dos luchas sanitarias

La reivindicación de los médicos por un estatuto propio sigue activa y amenazan con “escalar en el conflicto” si este miércoles no logran avances en una reunión decisiva con Mónica García

Los trabajadores del sistema sanitario español están en lucha. En este momento, hay activas dos reivindicaciones paralelas y, en algunos puntos, enfrentadas. De un lado, los sindicatos SATSE-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde están negociando un estatuto marco con mejoras laborales transversales a todos los profesionales sanitarios. Son los llamados “sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco”, porque es precisamente el estatuto marco ―común para todos― a partir del cual pretenden conseguir esas mejoras.

Del otro lado, está la lucha de la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), una organización específica formada por 16 sindicatos y asociaciones médicas de toda España creada para generar presión en grupo. Ellos son los que han salido a las calles de las principales ciudades de España el pasado 9 de diciembre. Dentro de ellos, los que lideran las negociaciones son la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). A grandes rasgos, piden un estatuto propio diferenciado del de celadores, enfermeros o auxiliares, porque consideran que su situación es diferente.

Un dato a tener en cuenta, y que añade algo de confusión, es que hay muchos médicos afiliados a CC OO, UGT y CSIF y que, por tanto, la CESM y el SMA no son los únicos en representar a todo el colectivo.

¿Qué es el estatuto marco?

Los sindicatos SATSA-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde llevan tres años negociando con el Ministerio de Sanidad de Mónica García unas nuevas reglas del juego comunes para todos los profesionales sanitarios. El estatuto marco es una suerte de pacto entre el Gobierno y los profesionales en los que se definen acuerdos generales de los trabajadores a los que afecta, como el salario, la edad de jubilación y el número de plazas, entre otras cuestiones.

Estos sindicatos piden una reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35, el reconocimiento de la jubilación parcial y anticipada por parte del Ministerio y un nuevo modelo de clasificación profesional, que es donde quedan establecidos los salarios para cada trabajador público en función de su categoría.

El pasado lunes, después de seis horas de negociación entre los sindicatos y la ministra, se llegó a “preacuerdo verbal”. Es decir, García se comprometió de palabra a satisfacer sus exigencias. Ese encuentro se produjo una semana después de que estos sindicatos convocaran una huelga programada a principios de enero que, de momento y hasta ver esos acuerdos plasmados en un texto, ha quedado desconvocada.

Huelga médica y facultativa en la que médicos del CHUS, Centro Hospitalario Universitario de Santiago, convocados por el sindicato Omega. ÓSCAR CORRAL

¿Qué buscan los médicos?

Pese a que las reivindicaciones de los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco han quedado, de momento, satisfechos, la lucha paralela de médicos y facultativos está más viva que nunca. Ellos consideran que su situación tiene una serie de singularidades que los diferencia del resto de profesionales sanitarios y que sus reivindicaciones específicas quedan diluidas en una negociación conjunta.

Para empezar, dicen que su responsabilidad es mayor porque son los que toman decisiones que suponen la vida o muerte de los pacientes, son los únicos obligados a hacer guardias y han tenido un periodo formativo mucho más largo que el resto. Por estos motivos, APEMYF centra su lucha en que el colectivo médico tenga un estatuto propio.

¿Qué reivindican en ese estatuto propio?

Una de sus reivindicaciones se centra en la clasificación profesional, el grupo laboral en el que te coloca la ley y donde queda establecido el sueldo base, los complementos, la carrera profesional o el reconocimiento de la responsabilidad. En la actualidad, un médico especialista está en la misma situación que otros graduados universitarios, aunque haya estudiado seis años de carrera, haya dedicado otros cuatro o cinco a hacer el MIR y su responsabilidad sea mucho más directa. Los médicos y facultativos piden un grupo profesional propio que reconozca formalmente todos estos asuntos.

Por otro lado, está la cuestión de las guardias. Los médicos hacen guardias obligatorias de 17 a 24 horas que no les computan como horas laborables normales. De hecho, se quejan de que cobran menos la hora de guardia que la hora de jornada ordinaria y no se consideran de cara a jubilarse. “Tengo cinco años trabajados solo en guardias que no computan para mi jubilación”, explica Ana Giménez, presidenta de Amyts (integrado dentro de APEMYF). Piden que las guardias cuenten como trabajo efectivo, con límites reales de horas semanales y que no se les pueda obligar a hacer de manera sistemática, sino que sean voluntarias y bien remuneradas.

Respecto a la jubilación, quieren que se tenga en cuenta el riesgo de su profesión y que no se les iguale con otros funcionarios de la misma categoría que no tienen que asumirlo. Por ese motivo, exigen la posibilidad de una jubilación anticipada sin penalización y una jubilación parcial real.

Médicos se concentran en la Consejería de Salud de la Región de Murcia. CESM (Europa Press)

La respuesta del Ministerio

El ministerio de Mónica García ha admitido el malestar acumulado por la sobrecarga de trabajo. Sin embargo, rechaza la idea del estatuto propio para médicos y facultativos fuera del estatuto marco. En una entrevista con EL PAÍS en mayo, la ministra dejó claro que “la posibilidad de un estatuto propio no la ve nadie” y remarcó que “el estatuto marco de todo el Sistema Nacional de Salud no puede fragmentarse”.

Este miércoles, García se reúne con los sindicatos médicos y facultativos, que han adelantado que, si la ministra no atiende a sus demandas, convocarán una huelga indefinida. “En caso de no producirse avances se verán obligados a escalar en el conflicto abierto y aumentar las jornadas de paro en la huelga nacional indefinida, que se mantiene convocada a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones”, han alertado CESM y ASM en un comunicado remitido antes de esa reunión.

Puntos de fricción

Ambas luchas no solo se desarrollan de manera paralela, sino que chocan entre sí. El pasado lunes, después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco alcanzaran un preacuerdo con el ministerio, remitieron un comunicado en el que remarcaban que los avances eran gracias exclusivamente a ellos y no a la lucha de médicos y facultativos. De hecho, se referían a estos otros sindicatos como “foros paralelos no legitimados [para negociar].

Por su parte, los sindicatos de médicos creen que la movilización por el estatuto marco es una cortina de humo para tapar su lucha. Acusan a CC OO y UGT de haber convocado la huelga de enero ―que quedÓ suspendida después de la reunión del lunes con García― solo para quitar la atención sobre la de ellos.