Así es el Plan Veo para la compra de gafas y lentillas de niños y adolescentes: hasta 100 euros por menor y en ópticas concretas

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el Plan Veo, en la Óptica Newlens, en Madrid, este martes.

Claves para saber quién, cómo y con qué productos se puede acceder a esta ayuda que Sanidad pone en marcha desde este miércoles

El Plan Veo arranca este miércoles, un programa de ayudas públicas destinado a financiar productos ópticos, como gafas o lentillas, para menores de hasta 16 años promovido por el Ministerio de Sanidad. Sin una corrección adecuada, advierten desde el ministerio, los problemas de visión “repercuten directamente en el rendimiento académico, el desarrollo psicosocial y la calidad de vida de los menores”. La subvención puede alcanzar los 100 euros por beneficiario y tiene carácter universal, no depende de la renta familiar.

Sanidad justifica la medida con un dato: los defectos de refracción —miopía, hipermetropía o astigmatismo— afectan ya a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar, una proporción que no deja de crecer, alerta el ministerio, “en un contexto marcado por el uso intensivo de pantallas” y una vida cada vez más encerrada entre cuatro paredes. Desde el departamento dirigido por Mónica García (Más Madrid) subrayan, además, que los niños y niñas de familias con menos recursos acceden con menor frecuencia a gafas o lentillas, “una brecha que termina perpetuando desigualdades educativas y sociales desde edades tempranas”.

El Plan Veo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual madres, padres y tutores podrán solicitar para los más jóvenes esta prestación. Estas son sus principales claves.

¿Quién puede acceder al Plan Veo?

El Plan Veo está dirigido a niños y adolescentes de hasta 16 años que tengan derecho a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud y cuenten con un problema de refracción diagnosticado que pueda corregirse mediante gafas o lentes de contacto.

La solicitud debe realizarse siempre a través de los padres, madres o tutores legales del menor, que actúan como responsables del trámite.

¿Qué es necesario para acceder al Plan Veo?

Para beneficiarse de la ayuda es imprescindible contar con una prescripción del sistema de ayuda visual, pero la emisión de esa receta depende tanto de la edad del menor como si se trata del primer o de un segundo acceso al plan.

En el caso de los niños y niñas que acceden por primera vez o que son menores de cinco años, será necesaria una receta emitida por un profesional de oftalmología o por un servicio de óptica-optometría vinculado a un servicio de oftalmología, ya sea del sistema público o del privado.

A partir de los seis años, la prescripción también puede ser realizada por un profesional en una óptica que esté adherida al Plan Veo.

Para quienes soliciten la ayuda por segunda vez, bastará con una revisión realizada por cualquiera de estos profesionales, siempre que hayan transcurrido al menos 365 días desde la adquisición anterior.

¿Qué importe cubre la ayuda?

La subvención es de hasta 100 euros por cada persona beneficiaria. Si el producto óptico tiene un coste igual o inferior a esa cantidad, el Plan Veo cubre el importe íntegro y la familia no debe abonar nada. Si el precio supera los 100 euros, el programa financia esa cantidad máxima y el resto corre a cargo del beneficiario.

¿Qué productos ópticos incluye el Plan Veo?

El plan cubre los productos considerados esenciales para la corrección visual durante la infancia y la adolescencia. En el caso de las gafas, se financia una montura básica completa con lentes graduadas orgánicas y tratamiento antirreflejante. También existe la posibilidad de cubrir únicamente las lentes, pensada para quienes solo necesiten cambiar los cristales de unas gafas que ya tienen.

En cuanto a las lentes de contacto, el Plan Veo incluye lentillas fabricadas con material hidrofílico o gas permeable, así como la solución líquida necesaria para su mantenimiento durante un año completo.

¿Es compatible el Plan Veo con otras ayudas?

Sí. El Plan Veo es compatible con otras subvenciones o ayudas destinadas a la compra de gafas o lentillas, siempre que la suma total no supere los 100 euros fijados como límite máximo por este programa.

En caso de que el menor haya recibido una ayuda previa, esta deberá declararse y el Plan Veo financiará únicamente la diferencia hasta alcanzar ese tope.

¿Dónde se puede solicitar la ayuda?

La ayuda se tramita exclusivamente en establecimientos sanitarios de óptica adheridos al Plan Veo. Estas ópticas están obligadas a mostrar un distintivo específico, visible tanto en el exterior como en el interior del local, que las identifique como centros participantes.

Además, el Consejo General de Ópticos y Optometristas ha puesto en marcha un buscador online para facilitar la localización de las ópticas adheridas al programa.

¿Qué documentación se debe presentar en la óptica?

Además de la receta, se deben aportar los datos del menor beneficiario y del padre, madre o tutor legal responsable, junto con los números de identificación correspondientes (DNI o NIE) de ambos. También será necesario presentar la Tarjeta Sanitaria Individual o el documento que acredite el derecho a la asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma.

Por último, se rellena y firma un formulario con estos datos básicos. Toda esta información es introducida por el profesional óptico-optometrista en la plataforma web del Plan Veo, que se encarga de gestionar el expediente y cargar la documentación necesaria para continuar con la tramitación.