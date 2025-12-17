El subdirector de Emergencias declara que los debates en el Cecopi fueron demasiado largos el día de la dana

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, continúa su declaración como testigo en la causa judicial por la gestión de la dana, suspendida el pasado 4 de diciembre después de ocho horas de comparecencia, para que formulen sus preguntas una decena de letrados de las acusaciones y los dos de las defensas. En la imagen, Suárez a su llegada esta mañana a los juzgados.

Jorge Suárez afirma que se enteró del primer fallecido en la dana por Basset y no recuerda que Pradas dijera nada antes a pesar de que a las 16.28 escribió que había uno en Utiel

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha manifestado este miércoles en su segundo día de declaración como testigo ante la jueza de Catarroja, que investiga lo sucedido durante la dana de octubre de 2024, que los debates en el Cecopi la tarde de la dana fueron demasiado largos, según fuentes conocedoras de la declaración. Y ha manifestado que Pradas buscó que las decisiones que se fueron tomando en el Cecopi, incluyendo el contenido del Es Alert, fueran un acuerdo general, cuando este órgano es asesor y no puede sustituir a la dirección del plan, que ejercía la propia exconsejera.

El alto cargo de Emergencias ha precisado, en relación al debate que mantuvo con José Miguel Basset, jefe del Consorcio de Bomberos y el otro técnico al frente de la Emergencia el día de la dana, que la discusión con él sobre el contenido de la alerta no fue tan largo. Pradas aseguró que esa discusión retrasó su envío. Según Suárez, la discrepancia fue que Basset planteó dos objeciones: preocupación de estampida y que participase un experto. “No fue mucho tiempo”, ha asegurado, según las mismas fuentes.

En su declaración de este miércoles, Suárez ha afirmado que se enteró de la primera persona fallecida como consecuencia de la dana por el exjefe de Bomberos José Miguel Basset y no por la exconsejera Pradas, quien envió un mensaje al jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat a las 16.28 horas en el que le alertaba de que le habían informado de un fallecido.

En la primera ocasión, Suárez afirmó que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes del Cecopi, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas pero no le respaldaron.

Suárez ha declarado además que esa noche sabía que estaban con muchos muertos y, de hecho, activaron el protocolo de múltiples víctimas sobre las 23.00 horas, en contra de lo que manifestó el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que aseguró que no le constaban que hubiera fallecidos hasta la madrugada.

Del debate en torno a la posibilidad de un confinamiento de la población el día de la dana —Pradas y el jefe de gabinete de Mazón José Manuel Cuenca lo comentan por Whatsapp, Suárez ha explicado que la posibilidad de confinar no estaba en los borradores, y lo que se planteaba era “permanezcan en sus viviendas”. En ese momento fue cuando se planteó que eso podía ser un confinamiento.

Respecto a la información sobre el barranco del Poyo, el subdirector ha apuntado que no recordaba que la información llegara específicamente sobre ese barranco sino municipios con incidentes, es decir, en el Cecopi no conectó esas incidencias con el cauce en el que se producen. Suárez ha explicado que cuando comienza el Cecopi se ha producido un descenso del caudal de la rambla del Poyo y la actuación es territorialmente por municipios.

La declaración de Suárez era muy esperada puesto que se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Precisamente Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigente políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.

El testigo ha manifestado que fue Basset quien le dijo que había el primer fallecido el día de la riada y no recuerda que antes Pradas dijera nada, a pesar de su mensaje a Cuenca. Sobre la redacción y el envío del Es Alert a la población a las 20.11 horas -cuando ya había numerosas víctimas mortales-, el testigo ha indicado que hubo debates que “se alargaron en el tiempo”.

Suárez ya declaró el pasado 4 de diciembre ante la jueza de Catarroja que el envío de la alerta masiva a móviles se retrasó porque la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que es la principal imputada en la causa, pidió corregir la versión en valenciano del texto. Después de ocho horas de, la magistrada decidió suspender la declaración de Suárez y aplazarla hasta este miércoles 17 de diciembre, en la preguntarán una docena de abogados en representación de algunas acusaciones y defensas.

La revelación de Suárez es clave pues la alerta masiva a móviles, denominada Es Alert, se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas, un mensaje que la jueza ya ha calificado en algunos de sus autos de “tardío y erróneo”. La notificación se remitió a las 20.11 horas, cuando, al menos, 155 víctimas ya habían fallecido. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que, de haberse activado antes, se habrían salvado vidas.