Adaptabilidad, mestizaje y habilidades extracurriculares ante un futuro cambiante

Los alrededor de 60 ponentes que se han subido al escenario de EL PAÍS Con Tu Futuro (EPCTF) han hablado menos de conocimientos y más de las trayectorias –formativas y vitales– que los han llevado hasta su posición actual. Pocos de los caminos expuestos han dibujado una línea recta; es más, algunos han trazado auténticas piruetas –una doctora en física nuclear al frente de la atracción de talento en Leroy Merlin; una titulada en Relaciones Internacionales como responsable de las alianzas con el territorio en Moeve–, como demostración práctica de lo acertado del lema con el que se ha presentado esta décima edición del evento: “Elige tu propia aventura”.

“Sois la primera generación de la historia de la humanidad que se puede inventar su trabajo”, ha interpelado al público David Blay, consultor de comunicación y teletrabajo, autor del libro Por qué no nos dejan teletrabajar. Un bálsamo para los 2.000 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, procedentes de colegios e institutos de Madrid y alrededores, que han acudido presencialmente a este EPCTF –unos 1.200 más lo han seguido en streaming–. La incertidumbre de todos los años se manifestaba antes del comienzo de la jornada: “No lo tengo claro”; “dudo entre varias carreras”; “veo el futuro con un poco de miedo”.

EPCTF 2025 ha estado organizado por EL PAÍS. Se ha dividido en tres salas –Educación y Empresa (Sala Santander), Ciencia y Tecnología (Sala Aena) y Arte y Creatividad (Sala Renfe)–. Los alumnos se han movido a su antojo por los distintos espacios, y han acudido a los one to one (reuniones más pequeñas y personales) con aquellos ponentes que les han interesado.

En la sala de Educación y Empresa, las experiencias de un buen número de emprendedores –digitales y no digitales, en distintos sectores, y con diferentes bagajes– se han alternado con las exposiciones de directivos de grandes empresas. Juntos han ido hilando un discurso muy mestizo en el que las fronteras entre “ciencias” y “letras” han saltado por los aires. María Ángeles Quesada, CEO y cofundadora de Equánima, ha reivindicado la necesidad de filosofía en la innovación, de ética en la Inteligencia Artificial (IA), de humanismo en las empresas. Pedro Marcelino, Data Driven Experiences & Consumer Care Director en L’Oréal Groupe, ha enganchado a la audiencia contando cómo los datos ayudan a la innovación y al conocimiento del cliente, en su caso, para ofrecerle productos de cosmética y belleza.

En la sala de Ciencia y Tecnología han despertado especial interés las intervenciones de Fernando García-Moreno, investigador en biología evolutiva en Achucarro Basque Center for Neuroscience (Ikerbasque); y de Edith Guedella, responsable de Sostenibilidad del negocio de Construcción en Acciona. Mike Beattie, profesor de Schiller International University, ha hablado de la IA y el futuro del trabajo; Jordi Puig (ganador del Santander X Award) ha invitado a volver a sentir con la tecnología; y Elena Aguirre, profesora del Departamento de Traducción, Interpretación y Comunicación Multilingüe de la Universidad Pontificia Comillas, ha engarzado en su charla las humanidades, la inteligencia y tecnología.

En la sala de Arte y Creatividad, la cantante Sonia Gómez y el compositor Gonzalo Hermida han sido, quizás, los más populares entre los chicos y chicas. Las disertaciones han basculado sobre cuestiones candentes como la sostenibilidad –Nacho Pamies, cofundador de Be Wild Be Proud, ha hablado de los viajes sostenibles– o la hibridación artística –a cargo del escritor Joan Darós–. Andrés Gómez Morón, Head of Open Innovation en Renfe, ha destacado la importancia de los espacios de innovación como el Trenlab. Mientras que la artista Yaiza Segovia se ha adentrado en el mundo de las emociones, reivindicándolas, y apelando a ellas: “Las emociones mueven el mundo”.