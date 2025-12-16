El Reino Unido se reincorporará al programa Erasmus en enero de 2027

El Reino Unido va a reincorporarse al programa internacional de intercambio de alumnos Erasmus+ después de haber alcanzado un acuerdo con la Unión Europea, según ha adelantado el diario británico The Guardian. Está previsto que el acuerdo se anuncie este miércoles, según el rotativo, en una decisión que se enmarca en la voluntad de Londres y Bruselas de estrechar sus relaciones tras el Brexit. Empezaría a aplicarse en enero de 2027.

El pacto facilitaría al alumnado de la UE y al de Reino Unido, tanto de Formación Profesional como universitario, realizar estancias de forma recíproca. Y reduciría considerablemente el precio de las matrículas que unos y otros se ven obligados a pagar ahora.

Después del Brexit, el coste para los jóvenes europeos de estudiar en Reino Unido se ha disparado. En lugar de los 1.900 euros por curso que pagan los alumnos británicos, los de países de la UE se ven obligados a abonar hasta 43.000. Una situación similar se produce a la inversa cuando los estudiantes del Reino Unido estudian en el continente, lo que según los centros universitarios británicos ha reducido con fuerza los intercambios.

Dimensión del programa

Solo en España, este año, se han beneficiado del programa europeo de intercambio 153.717 personas, entre estudiantes de secundaria y universidad y profesores. La mayor parte de la financiación de dicha movilidad la ha aportado la UE, un total de 306,5 millones de euros. El Gobierno español ha aportado 70,5 millones, centrados de forma íntegra en los intercambios en educación superior. Para el conjunto de la Unión, el programa cuenta con un presupuesto de 26.200 millones de euros para el periodo 2021-2027.

Uno de los argumentos del entonces primer ministro tory Boris Johnson cuando decidió abandonar el programa (a pesar de que podría haber permanecido en él pese al Brexit) fue que su país pagaba más de lo que recibía. En el curso 2018-2019 cerca de 18.000 británicos estudiaron en el continente a través de este programa, mientras que el Reino Unido recibió a unos 30.000 estudiantes de la Unión Europea. El actual primer ministro, el laborista Keir Starmer, está, en cambio, negociando el restablecimiento de vínculos con la UE en diversos ámbitos, desde la defensa a la movilidad de los jóvenes.