Vuelve EL PAÍS CON TU FUTURO, el evento que ayuda a los alumnos de bachillerato a diseñar su futuro

El laberinto de la vocación nunca ha sido más complejo. En un mundo cada vez más digital, con muchos estímulos y rodeado de inteligencia artificial, resulta difícil elegir una profesión. En ese cruce de caminos, la décima edición de EL PAÍS CON TU FUTURO (EPCTF) se presenta en 2025 bajo el lema casi imperativo: “Elige tu propia aventura”. Este no es un evento de folletos, sino una inyección de realidad profesional pensada para los alumnos de primero y segundo de bachillerato que llenarán los cines de Kinépolis de Madrid el próximo miércoles 17 de diciembre, a partir de las 9.00 horas (también se podrá seguir por streaming). Allí, la promesa es simple: verán pasar por sus escenarios a más de 60 profesionales, no gurús, que en apenas unos minutos desgranarán la verdad sobre su trabajo.

Se trata de desterrar el mito de la carrera perfecta y poner al alumno frente a la cruda, fascinante verdad del mercado laboral. Es un lugar donde las profesiones se cuentan sin filtros, donde la oportunidad de hablar cara a cara con gente que ya ha pisado el barro es real y donde, quizás lo más importante, se asume sin pudor que el error también forma parte del currículum. Charlas cortas, claras, sin postureo. Voces que inspiran y profesiones que existen. Espacios, al fin, para que la próxima generación pueda preguntar sin miedo, conectar con la realidad y, finalmente, descubrir su verdadero camino.

El evento está organizado por EL PAÍS con AENA, Renfe y Santander como impulsores, Acciona, Farmaindustria, IBERIA, L’Oréal Groupe, Leroy Merlin, MOEVE, Multiópticas como patrocinadores, Universidad Pontificia de Comillas y Schiller University como partners académicos y Noticiastrabajo como empresa colaboradora. Está dividido en tres partes: Ciencia y Tecnología (Sala Aena), Educación y Empresa (Sala Santander) y Arte y Creatividad (Sala Renfe).

En la primera sala atraerá un elenco de personalidades de primer nivel en ciencia, tecnología y empresa, todas ellas concentradas en exponer la esencia de sus profesiones con futuro. El ámbito de la física teórica y la investigación de frontera estará representado por la figura de Irene Valenzuela, investigadora en el prestigioso CERN, quien compartirá su trabajo en teoría de cuerdas y cosmología. El campo de la inteligencia artificial, clave en esta edición, contará con expertas de referencia como Nerea Luis, consultora y cofundadora de Lumi Labs, y Ana Freire, doctora e ingeniera en informática con una sólida trayectoria como docente e investigadora en la UPF-BSM.

En el campo de la biomedicina y la nanomedicina destaca la participación de María Blanco-Prieto, catedrática en nanomedicina y presidenta de EUFEPS, junto a investigadores punteros en biomedicina traslacional, como Rubén García Martín, investigador en biomedicina traslacional del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), y Berta López Sánchez-Laorden, investigadora en biomedicina traslacional del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH (Elche).

Desde la perspectiva empresarial y corporativa, el evento contará con directivos de alto nivel, entre ellos Leticia de Marcos, jefa de la División de Ingeniería. Dirección de Infraestructuras de Aena, y Arantxa Sancho, directora del Departamento Médico-Científico de Farmaindustria.

Educación y Empresa

Los principales ponentes de la Sala Santander conforman un panel centrado en el emprendimiento disruptivo, la comunicación estratégica y las tendencias del mercado laboral del futuro.

En el ámbito del emprendimiento digital y la innovación tecnológica, destacan figuras como Marc Revert, CEO de Orga AI, y Emilio Froján, CEO de Velca. Claudia Gómez Estefan, cofundadora y CEO de Senniors, representa la aplicación de la tecnología al cuidado social.

La visión sobre el futuro del trabajo y la comunicación es aportada por expertos como Raquel Roca, autora especializada en Knowmads, y David Blay, consultor de comunicación y teletrabajo, autor de Por qué no nos dejan teletrabajar, complementados por Jorge Branger, cofundador de Fluence Leaders, y Carlos Rebate, director de Transformación de Securitas España. El talento corporativo y la gestión de marca están representados por Virginia Sánchez, manager de Atracción y Adquisición de Talento de Leroy Merlin, y Noelia Martínez Morato, directora de Talento, Diversidad y Bienestar de Aena; y el sector de la belleza tecnológica, por Pedro Marcelino, Data Driven Experiences & Consumer Care Director en L’Oréal Groupe.

Arte y Creatividad

En la Sala Renfe se reunirá un grupo de expertos dedicado íntegramente al arte, la creatividad, la comunicación y las humanidades.

Entre los principales participantes están Nando López, novelista y dramaturgo español, reconocido en el ámbito de la literatura; Gonzalo Hermida, compositor en el campo de la música; Óscar Corral, especializado en fotografía periodística. También se cuenta con la participación de personalidades de uno de los sectores que están en boga: el audiovisual, con la presencia de Esther Yañez, gerente de la productora Mastv y directora de la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales (EIMA), con experiencia en producción cinematográfica.

En este espacio estarán Rafael Cauqui, gerente de gestión patrimonial de Renfe; René Estamal, ilustrador conocido por su trabajo en el arte gráfico; Eneko Botana, director de casting, con una labor crucial en la producción audiovisual; y Vanesa Mariño, profesional multidisciplinar destacada en moda, comunicación y diseño.