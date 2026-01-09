Pilar Quintana o cómo leer ocho veces seguidas ‘Crónica de una muerte anunciada’

La autora colombiana charla con Berna González Harbour sobre su último libro y otros que lo han inspirado

Pilar Quintana en su domicilio en Bogotá el pasado mes de septiembre. ANDRÉS GALEANO

Pilar Quintana es la invitada esta semana en Qué estás leyendo, el podcast de libros de EL PAÍS. La autora colombiana, premio Alfaguara de Novela, nos cita en el Museo del Prado para charlar sobre su última novela, Noche negra, una experiencia terrorífica sobre la selva exterior y la interior cuando acechan los depredadores. Ella vivió tres meses sola en medio de la selva, una experiencia tan transformadora que “le tuve que hacer una novela”. La autora se confiesa hija de Cervantes, García Márquez y Kafka y relata cómo le impactó tanto Crónica de una muerte anunciada que la leyó ocho veces seguidas.

En este capítulo, Andrea Aguilar describe el hechizo de sus libros. Y Jordi Amat nos traslada las recomendaciones de Babelia.

Libros recomendados por Quintana:

La niña, el corazón y la casa, de María Teresa Andruetto.

Rabia, de Sergio Bizzio.

El viento que arrasa, de Selva Almada.

La puerta de la felicidad y otros cuentos, de Luis Noriega.

Que pase lo peor, de Antonio García Ángel.

Libro recomendado por Amat:

Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano.

