Mitos de la economía venezolana: “Hay mucho petróleo pero no es ni el más barato de extraer, ni el de mejor calidad”
Tras la captura de Maduro, el crudo vuelve a ser el eje del debate
Venezuela vuelve al primer plano por el mismo motivo de siempre: el petróleo. Donald Trump lo reconoce sin rodeos: es lo que más le interesa del país. Y lo ha colocado en el centro de una operación para capturar a Nicolás Maduro que abre serias dudas sobre su legalidad internacional.
En paralelo, circulan muchas ideas rápidas sobre el crudo y sobre la economía venezolana que, cuando miramos los datos, no siempre se sostienen.
En este episodio, Ana Fuentes conversa con Ignacio Fariza, periodista de la sección de Economía de EL PAÍS.
