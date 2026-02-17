Twiggy, la icónica modelo de los sesenta, recuerda lo peor de aquellos años: “No todo fue mágico: estaba la guerra de Vietnam y la gente moría por sobredosis”

En una entrevista reciente con ‘The Telegraph’, Leslie Lawson, que llegó a ganar dos Globos de Oro como actriz, ha hecho un repaso de su trayectoria y recordado que la época en la que saltó a la fama no era tan romántica como muchos recuerdan

En los años sesenta, su corte de pelo estilo pixie, sus grandes ojos con pestañas imposibles y su figura pizpireta, muy delgada, casi andrógina, hicieron de ella una estrella de la época: nada menos que actriz, cantante y la primera supermodelo. Pero Twiggy —o Leslie Lawson; su nombre real— perduró más allá de una década concreta. A sus 76 años, esta inglesa nacida en Londres y criada en los suburbios de la capital es reconocida como un icono de la moda y del cine, y conserva una visión muy nítida de aquella época tan romantizada —entre otras cosas, por su legado cultural y visual—. En una entrevista para The Telegraph publicada el pasado lunes 16 de febrero, ha echado la vista atrás a sus inicios meteóricos, reconociendo, entre otras cosas, que “siempre hubo un lado oscuro en la década de 1960″.

La afirmación de Twiggy deriva de la percepción que tienen sus seguidores más jóvenes sobre aquellos años que ella representa: “La semana pasada recibí una carta desde China, de una niña que adora los años sesenta. Me hace reír, pero lo entiendo. Creo que quienes no la vivieron [aquella época] la recuerdan como mágica. No todo fue mágico: estaba la guerra de Vietnam y la gente moría por sobredosis, así que siempre había un lado oscuro”, ha recordado la británica en su conversación con el diario británico.

Aun así, la modelo, que en la actualidad aún trabaja para marcas como Burberry, es capaz de verle la parte positiva a aquellos tiempos, e incluso compararlos con los actuales: “En apariencia, parecía una época muy alegre, feliz y libre para ser joven. Había mucha esperanza, algo que no creo que muchos jóvenes tengan hoy, lo cual es bastante triste. No sé qué estamos haciendo al respecto”.

La ganadora de dos Globos de Oro, como mejor actriz y como promesa revelación, por la película El novio en 1971 vive entre Londres y Suffolk, donde reside con su segundo marido, el actor y director Leigh Lawson. Twiggy es, como ella misma explica durante la entrevista, la orgullosa abuela de los dos hijos de su hija Carly, un niño y una niña de 5 y 10 años, respectivamente, a quienes les confecciona la ropa, una de sus grandes aficiones desde que era adolescente y “estaba obsesionada con la moda”: “Esa es mi afición, coser. Me encanta”, confiesa.

Imagen de Twiggy en los años sesenta, en un fotograma del documental sobre su vida. cortesía de Moritz Feed Dog (Alamy Stock Photo)

En lo profesional, tiene varios proyectos entre manos. Asegura que está grabando un disco —“un proyecto emocionante, porque hace tiempo que no lo hago”— y quiere salir de gira con un musical teatral autobiográfico, presentado en Londres hace tres años: “Fue muy emotivo verlo, porque era mi vida en el escenario”, ha contado a The Telegraph.

Entre los retazos de esa vida que han pasado a la historia está la entrevista que le hizo el director de cine Woody Allen cuando ella tenía 17 años y él, 31. De aquella incómoda conversación con el cineasta habló la modelo al presentar el año pasado en Barcelona Twiggy, el documental sobre su vida realizado por la también actriz Sadie Frost en 2024: “Al ver a Woody Allen intentando humillarme con sus preguntas, me quedé horrorizada”, contó entonces a la revista S Moda: “Estaba tan asustada que, sin querer, terminé por hacer que él quedara mal, por ser él mismo el que no sabía siquiera responder a su propia pregunta. Ser una adolescente entonces implicaba ser más joven de lo que es alguien en su adolescencia ahora, porque el mundo exterior estaba menos presente”, recordó sobre lo que se ha convertido en un ejemplo de la misoginia de la época.

Como cuenta The Telegraph, el deseo de Twiggy ahora es que las modelos reciban un trato más amable. Preguntada por sus referentes de estilo, la mujer que ayudó a definir la moda de más de una generación menciona a su vez a otras dos mujeres de tiempos muy distantes: “De pequeña, pensaba que la mujer más maravillosa y mejor vestida era Greta Garbo. Me habría encantado verme y vestirme así. De la época actual, Sienna Miller. Siempre va increíble. Marca su propio estilo y le sienta de maravilla”.