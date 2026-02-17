Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson son liquidadas tras revelarse su estrecha relación con Epstein

La exduquesa de York figura como la única directora de las seis compañías, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo. Su cierre se suma al de su organización benéfica, que comunicó el fin de su actividad días después de hacerse públicos nuevos detalles de su amistad con el fallecido pederasta

Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson (Londres, 66 años), exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor y, por tanto, excuñada del rey Carlos III de Inglaterra, están siendo liquidadas tras la publicación de los nuevos archivos de Jeffrey Epstein, en los que se relaciona a la antigua duquesa de York con el fallecido pederasta. Así lo demuestran unos documentos publicados este martes 17 de febrero en Companies House, el registro mercantil oficial del Reino Unido.

Sarah Ferguson figura como la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con la entidad responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías. Medios británicos como The Telegraph informan este martes de que se presentó una solicitud para liquidar cada una de las empresas después de que a finales de enero salieran a la luz nuevas revelaciones sobre la estrecha relación de Ferguson y Epstein, quien, al parecer, le concedió un préstamo a la exduquesa.

En los documentos publicados el mes pasado, la exmujer de Andrés de Inglaterra le dice a Epstein en un momento dado: “Estoy a tu servicio. Cásate conmigo”. En otro intercambio de correos electrónicos fechado el 21 de septiembre de 2011, escribió: “No sé si todavía estás en este bbm [en este número de móvil], pero escuché del duque [Andrés] que has tenido un bebé. Aunque nunca mantuviste el contacto, sigo aquí con cariño, amistad y felicitaciones por tu bebé. Sarah xx”. Este correo viene seguido de otro en el que lamenta la ausencia de mensajes de vuelta por parte del pederasta: “Has desaparecido. Ni siquiera sabía que ibas a tener un bebé. Tenía clarísimo que solo eras mi amigo para llegar a Andrés. Y eso me dolió muchísimo. Más de lo que te imaginas”. El hermano de Epstein, Mark Epstein, negó el pasado 2 de febrero que Jeffrey tuviese descendencia.

Estos intercambios de mensajes entre la exduquesa y el pederasta son posteriores a que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. El magnate fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019, año en el que entró por segunda vez en prisión y se encontraba a la espera de juicio.

Sarah Ferguson en el funeral de Catalina de Kent en Londres, el 16 de septiembre de 2025. Toby Melville (REUTERS)

Las empresas que la exduquesa está liquidando son S Phoenix Events, Fergie’s Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd, ninguna de las cuales parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades. Según The Telegraph, cuando Ferguson perdió su título real honorífico a finales del año pasado [las mujeres de la realeza británica divorciadas generalmente pierden el tratamiento de “su alteza real”, pero conservan su título, algo que Ferguson perdió cuando Carlos III despojó a Andrés del título de príncipe en octubre], presentó un cambio oficial en sus datos para todas las empresas que dirigía, pasando de Sarah, duquesa de York, a Sarah Margaret Ferguson —título que también quitó de la biogragía de su perfil de Instagram, inactivo desde el pasado mes de septiembre—.

La liquidación de estas seis empresas es otro paso más en la caída de Sarah Ferguson desde que empezaron a revelarse sus polémicos vínculos con Epstein, incluso después de condenado. En septiembre, tras publicarse un intercambio de correos de 2011 en los que le calificaba de “amigo fiel y supremo”, varias fundaciones benéficas que colaboraban con la exduquesa la retiraron de sus patronatos. Dos meses después, en noviembre, se canceló la publicación de su último libro infantil, Flora and Fern: Kindness Along The Way, que estaba previsto que llegara a las librerías en octubre de 2025. Más recientemente, el pasado 3 de febrero —tres días después de que el Departamento de Justicia de EE UU hiciese públicos millones de documentos de Epstein—, la organización benéfica de la propia Sarah Ferguson, Sarah’s Trust, comunicó su cierre. “Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente”, señaló en un comunicado la entidad dedicada a atajar la crisis humanitaria y ambiental.