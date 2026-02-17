Nuevos casos de peste porcina obligan a ampliar las restricciones en Barcelona
Los barrios de Vallvidrera, Tibidabo y les Planes ya están dentro de la zona de riesgo tras localizar un jabalí infectado en Sant Feliu
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado este martes de la detección de siete nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona. Se da la circunstancia que la semana pasada localizaron dos jabalíes positivos muertos infectados en Molins de Rei (Barcelona), fuera del radio de seis kilómetros de donde se localizó el primer animal infectado el pasado noviembre. Esto provocó ampliar el área de municipios de la zona de alto riesgo elevando a 14 localidades e incorporando Molins de Rei y El Papiol. Uno de los jabalíes infectados, que se han anunciado este martes, ha sido localizado en Sant Feliu fuera de la zona cero. Este municipio se añade también a las restricciones y, también, los barrios de les Planes, Vallvidrera y Tibidabo de la capital catalana. Barcelona forma parte así de los municipios con restricciones por la presencia de jabalíes infectados.
El informe preliminar del Comité Científico para el Asesoramiento en Relación con el Brote de PPA ya advertía, la semana pasada, que con los datos de enero donde se detectaban animales infectados junto a la C58 en Terrassa Norte o en la C16 en Rubí no era descartable que el brote saltará los seis kilómetros de radio inicial. La PPA es una enfermedad muy mortífera en las especies de porcino, pero no se transmite a humanos. La enfermedad puede eliminar todos los cerdos de una granja en pocos días, y su propagación es muy peligrosa para el mercado cárnico español, que no detectaba casos de PPA desde 1994. Desde que surgió el brote, del que todavía se están investigando las causas, el Govern ha mantenido unas restricciones para evitar que se propague,aunque ha ido relajando las normas en las zonas más alejadas del radio original de seis kilómetros.
