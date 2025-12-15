El Govern flexibiliza este lunes las restricciones por la peste porcina en el segundo perímetro de Collserola
Los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte individualmente por estas zonas de naturaleza
La Generalitat flexibiliza desde este lunes las restricciones en el segundo perímetro del foco de peste porcina africana, de 6 a 20 kilómetros alrededor de la zona de alto riesgo, donde se levantará la prohibición de acceso a la naturaleza, mientras se mantendrá dentro del radio de 6 kilómetros desde el epicentro situado en Cerdanyola (Barcelona). En concreto, según anunció el pasado viernes el Govern, desde este lunes los vecinos ya podrán pasear o hacer deporte individualmente por las zonas de naturaleza del segundo perímetro, que hasta ahora estaba cerrado, y que incluye terrenos de una setentena de localidades, entre ellas Barcelona, Badalona o L’Hospitalet. Sin embargo, en este segundo perímetro se mantendrá todavía la prohibición de realizar actividades organizadas.
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, pidió el pasado viernes ”prudencia" y “colaboración” a la ciudadanía y recordó asimismo que todas las restricciones siguen por ahora en vigor dentro del primer perímetro de 6 kilómetros, lo que afecta a una docena de localidades. El Govern decidió el pasado martes decretar la emergencia para contener y paliar los efectos del brote de peste porcina africana aflorado en Collserola (Barcelona) y que ha causado la muerte de 13 ejemplares por ese virus desencadenando el cierre de mercados. El Consell Executiu aprobó un paquete de ayudas de 10 millones de euros ampliable hasta 20 para las granjas del sector, además de activar una partida de 50 millones de euros del Institut Català de Finances abierta ya desde la crisis de la dana.
Un juzgado de Cerdanyola investigará el origen del brote ante la sospecha de que surgió de un laboratorio. El primer cadáver de un jabalí infectado apareció el 28 de noviembre a cientos de metros del laboratorio CReSA, criticado por la ausencia de un doble vallado y que además estaba en obras desde el 15 de septiembre, como reveló este periódico. La documentación aportada a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirma que esos mismos días el laboratorio trabajaba con el virus. El laboratorio señalado porla presunta fugadel virus de la peste porcina africana en la provincia de Barcelona tenía planificados al menos dos experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado a cientos de metros de la instalación, según los documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad analizados por EL PAÍS.
