El Hospital Virgen del Rocío reconoce haber pagado sobresueldos irregulares a coordinadores sanitarios, pero evita reclamar su devolución

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha reconocido haber pagado complementos salariales irregulares a decenas de coordinadores de enfermería y auxiliares de enfermería durante 21 años por nocturnidades, festivos y turnos no trabajados, pero no prevé reclamar el dinero abonado de manera indebida a estos cargos intermedios. Ante una denuncia interna que desvelaba cómo dos coordinadoras del centro de referencia andaluz habían cobrado supuestamente 108.000 euros el último lustro sin haber trabajado por ello, el Virgen del Rocío ha admitido el gasto ilícito en miles de nóminas y ha fulminado a decenas de cargos similares -cifrados en unos 80 por los sindicatos- para acabar con esta práctica irregular que ha durado más de dos décadas. El alcance del daño al erario es desconocido ya que estos sobresueldos eran un secreto a voces y están extendidos en los 51 hospitales de la región, pero el Gobierno andaluz (PP) se niega a calcularlo y tramitar las devoluciones.

A pesar de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho borrón y cuenta nueva sin mirar atrás y no prevé reclamar estos pagos, está por ver la opinión de la Oficina Antifraude, que investiga desde hace un mes el asunto y debe decidir si ve indicios de malversación de fondos públicos y lo deriva a la Fiscalía. El Hospital sevillano, epicentro de la crisis del cribado de cáncer de mama, confirma que “la figura de coordinación quedará definitivamente eliminada antes de la finalización del año en curso”, según una portavoz, que rechaza aclarar la cifra exacta de coordinadores cesados.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, admitió el pasado jueves en el Parlamento autonómico que los hechos denunciados se remontan a 2004: “No se llevaban dinero por no hacer nada en la coordinación de enfermería en el bloque quirúrgico del hospital. No se llevaban dinero por no hacer nada, hacían una función. Otra cosa es que fuera así como debía hacerse. La actividad es coordinación de enfermería en el bloque quirúrgico del hospital, primero a través del complemento de atención continuada C y posteriormente a través del complemento salarial de turnicidad”, dijo ante los diputados.

El problema enquistado en el tiempo consiste en que los supervisores de muchos servicios hospitalarios del área de enfermería necesitan personal para coordinar equipos con decenas de profesionales sanitarios cuyos horarios y bajas requieren mucha gestión y burocracia. Pero las personas elegidas para estas labores dejaban de cobrar los suplementos salariales y sus sueldos se reducían, por lo que paradójicamente percibirían menos dinero pese a su nueva labor de coordinación. La solución sistemática y errónea fue seguir pagándoles las nocturnidades, los festivos y los turnos rotatorios como si aún los trabajaran, pese a que su labor se realizaba de 8.00 a 15.00 en días laborables.

La gerente del centro, Nieves Romero, reunió a las decenas de coordinadores a finales de noviembre para notificarles que sus nombramientos quedaban anulados y que revisarían con lupa las necesidades de cada servicio, para añadir más cargos intermedios. De momento, el centro ya ha publicado 16 nuevas convocatorias para supervisores y jefes de bloque de enfermería en el Boletín Oficial de la Junta, y en enero saldrán otras 13 para nuevos puestos. Estos nombramientos son parte de un plan de ordenación de cargos intermedios que acomete el hospital, según una portavoz.

Entrada principal al Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, en una imagen de 2022. PACO PUENTES

En su intervención parlamentaria, Sanz hizo una advertencia a la diputada socialista que le preguntó si reclamaría esas cantidades económicas en caso de demostrarse que se cobró de manera indebida: “Son hechos que vienen de décadas atrás, repito, no vayan a meterse ustedes en un lío”, dijo en referencia a los 36 años de gobiernos del PSOE, en el poder en Andalucía hasta 2019. Justo antes, había añadido: “La práctica surgió en sus años de gobierno y vienen a darnos lecciones. Corregimos y tomamos medidas estructurales. Ahora hay un sistema de información interno que antes no existía, con garantías, trazabilidad y control. La denuncia nos permite revisar algo que llevaba mal y plan de reorganización de la gerencia (…) La denuncia nos permite revisar algo que llevaba décadas, con su anuencia, funcionando mal”.

Los denunciantes que acudieron al SAS, la Oficina Andaluza Antifraude y el Defensor del Pueblo autonómico proponían a los organismos verificar las planillas de turnos del supervisor de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción del Virgen del Rocío, las hojas de firma de presencia laboral y las nóminas pagadas. La sanidad andaluza solo contempla la figura del coordinador en los centros de salud y en unidades como salud mental, pero en los hospitales no está reconocida, sino que la escala de mandos intermedios empieza en los supervisores, y hacia arriba jefes de bloque, subdirectores y directores.

El anexo II del Decreto 132 del año 2021 que regula los puestos directivos y cargos intermedios del SAS recoge muy pocas excepciones hospitalarias, como coordinador de técnicos en cuidados para auxiliares de enfermería y coordinador sectorial de trasplantes, entre otros.

“Esto ha sido histórico, nombrar sin nombrar. Vemos fatal que en la planilla se falsee y es un fraude poner noches sin hacerlas porque no se han hecho nombramientos públicos. Ese dinero cobrado debería devolverse. Por un lado, nos duele que a los compañeros no se les haya remunerado, tenemos un sentimiento encontrado”, opina Nieves Conejo, delegada de CC OO en el hospital.

El Virgen del Rocío ha sufrido este año un recorte en gastos de personal del 7,15% en comparación a 2024, según datos internos del SAS. El porcentaje supone un tijeretazo de casi 25,3 millones respecto a los 353,7 millones que el centro gastó el año pasado. Sobre la última polémica surgida en el centro, Reyes Zabala, del sindicato de enfermería Satse, precisa: “Estos coordinadores eran compañeros asistenciales que se fueron a coordinar. Nuestros sueldos son bajitos y los suplimos con los conceptos variables como nocturnidad, festivos y turnicidad, además de los seis festivos especiales del año. La Administración no puede estar continuamente improvisando, que es lo más barato, y tiene que poner dinero para sustituir los puestos. Queremos que todos los puestos se publiquen y que sustituyan a los puestos que se quedan vacantes para no sobrecargar a los de siempre. No valen parches ni atajos (…) Esto ha sido un punto de inflexión”, afirma sobre la polémica surgida, cuyo alcance final está aún por determinar.