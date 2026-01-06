La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de juramentación en la Asamblea Nacional, en Caracas, el 5 de enero de 2026.

Apenas 48 horas después de la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas del ejército de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, la mujer que hasta entonces se había desempeñado como número dos del Gobierno venezolano, juró el cargo como presidenta del país.

Tras la operación militar relámpago para derrocar al presidente venezolano, Estados Unidos ha dejado el poder del país latinoamericano en manos de Rodríguez basándose en unos informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en sus siglas en inglés), según revelan sendas informaciones publicadas por The New York Times y Wall Street Journal. Los espías estadounidenses aconsejaron a la Casa Blanca que era más conveniente mantener a los leales al régimen chavista en el poder porque son los que controlan el ejército y las fuerzas policiales. El informe de inteligencia sugiere que la líder opositora, María Corina Machado, que cosechó un gran apoyo popular durante las elecciones de 2024, habría tenido dificultades para controlar el Gobierno venezolano y el ejército tras varias décadas de régimen chavista.

Machado, premio Nobel de la Paz en 2025, ha respaldado la retórica belicista de Trump contra Maduro y apoyado toda la campaña de presión de Estados Unidos contra el régimen chavista hasta el secuestro del líder bolivariano.

La líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial opositor Edmundo González, durante una protesta en Caracas celebrada el 30 de julio de 2024. Alfredo Lasry R (Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó sorprendentemente respaldar a Machado durante la conferencia de prensa en la que explicó los detalles de la operación: “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”. Y apostilló: “No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto”.

El informe de la CIA, encargado para analizar la situación política en Venezuela tras la supuesta caída de Maduro, no contemplaba las opciones militares para destituir a Maduro, pero sí aconsejaba que las principales autoridades del régimen chavista, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, estarían mejor posicionadas para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el dictador caribeño era derrocado.

Trump tomó la decisión de mantener a Delcy Rodríguez en el poder, junto a un reducido grupo de asesores, tras leer el informe de la CIA, según dos de las fuentes consultadas por los diarios estadounidenses. A la Casa Blanca le preocupa la estabilidad en Venezuela tras la intervención militar, no quieren que se convierta en un polvorín con una guerra civil o revueltas militares.