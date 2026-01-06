La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
Donald Trump decidió apostar por la continuidad del régimen chavista porque cree que así garantiza mejor la estabilidad en el país latinoamericano
Apenas 48 horas después de la detención de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas del ejército de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, la mujer que hasta entonces se había desempeñado como número dos del Gobierno venezolano, juró el cargo como presidenta del país.
Tras la operación militar relámpago para derrocar al presidente venezolano, Estados Unidos ha dejado el poder del país latinoamericano en manos de Rodríguez basándose en unos informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en sus siglas en inglés), según revelan sendas informaciones publicadas por The New York Times y Wall Street Journal. Los espías estadounidenses aconsejaron a la Casa Blanca que era más conveniente mantener a los leales al régimen chavista en el poder porque son los que controlan el ejército y las fuerzas policiales. El informe de inteligencia sugiere que la líder opositora, María Corina Machado, que cosechó un gran apoyo popular durante las elecciones de 2024, habría tenido dificultades para controlar el Gobierno venezolano y el ejército tras varias décadas de régimen chavista.
Machado, premio Nobel de la Paz en 2025, ha respaldado la retórica belicista de Trump contra Maduro y apoyado toda la campaña de presión de Estados Unidos contra el régimen chavista hasta el secuestro del líder bolivariano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó sorprendentemente respaldar a Machado durante la conferencia de prensa en la que explicó los detalles de la operación: “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”. Y apostilló: “No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto”.
El informe de la CIA, encargado para analizar la situación política en Venezuela tras la supuesta caída de Maduro, no contemplaba las opciones militares para destituir a Maduro, pero sí aconsejaba que las principales autoridades del régimen chavista, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, estarían mejor posicionadas para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el dictador caribeño era derrocado.
Trump tomó la decisión de mantener a Delcy Rodríguez en el poder, junto a un reducido grupo de asesores, tras leer el informe de la CIA, según dos de las fuentes consultadas por los diarios estadounidenses. A la Casa Blanca le preocupa la estabilidad en Venezuela tras la intervención militar, no quieren que se convierta en un polvorín con una guerra civil o revueltas militares.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El ataque de Estados Unidos a Venezuela agita las aguas de Taiwán
El primer premio del Niño sorprende en Plaza de Castilla: “Hemos abierto en cuanto nos han llamado”
Los grandes países de Europa reclaman a Trump que respete a Groenlandia tras las amenazas de anexión
Ábalos pide al Congreso recuperar sus derechos como diputado
Lo más visto
- El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
- Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
- El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
- Lotería del Niño 2026, en directo | El primer premio es para el 06703