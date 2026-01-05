Ir al contenido
Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos mientras Trump exige “acceso a todo” en Venezuela

“Nosotros estamos al cargo” en Venezuela, insiste el presidente de Estados Unidos

María MartínMacarena Vidal Liy
Cúcuta | Washington -
En su primera comunicación como nueva “presidenta encargada de Venezuela”, Delcy Rodríguez, ha lanzado un mensaje de conciliación a Estados Unidos que contrasta con el habitual tono beligerante usado por el chavismo contra Washington, mientras Donald Trump mantiene su tono amenazante al reclamar a la nueva líder “acceso a todo” en el país suramericano y sostiene que “nosotros estamos al cargo”.

A menos de 48 horas del ataque que descabezó el régimen con la detención de Nicolás Maduro en su escondite, Rodríguez, lejos de confrontar, ha tendido un puente al enemigo. “Extendemos la invitación al Gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, se lee en su cuenta de Instagram.

Tras el que ha sido su primer consejo de ministros como presidenta encargada, Rodríguez ha escrito en sus redes sociales un mensaje sorprendentemente conciliador “al mundo” y “a los Estados Unidos”. Con casi un centenar de posibles víctimas por el ataque en Caracas la madrugada del sábado, entre ellos 32 cubanos que integraban su primer anillo de seguridad, la hasta ahora vicepresidenta ha asegurado que es “prioritario” avanzar hacia un relacionamiento “equilibrado y respetuoso” con EE UU y los países de la región, “basado en la igualdad soberana y la no injerencia”.

El tono de Rodríguez en este mensaje está lejos de los términos habituales que el chavismo dedica a Washington. No hay mención al imperialismo, a violaciones del derecho internacional o al robo de los recursos naturales, acusaciones recurrentes en estos cuatro meses de escalada de la tensión entre ambos. La condena al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela es ahora una frase tibia: “Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas”.

En una apelación directa al presidente Donald Trump, Rodríguez escribe: “Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”.

La nueva responsable del país suramericano se ha pronunciado así mientras Washington afila cada vez más el tono para reclamar que las autoridades venezolanas acaten sus órdenes. “Somos nosotros los que estamos al cargo”, ha subrayado el presidente estadounidense.

“Queremos acceso a todo lo que pidamos, acceso al petróleo y a otras cosas que hacen falta para reconstruir el país, a carreteras y a puentes para reconstruirlos”, ha sostenido Trump en declaraciones desde el avión presidencial Air Force One, en el que se trasladaba de regreso a Washington tras dos semanas en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. “Si [las nuevas autoridades] no se comportan, habrá un segundo ataque”, ha amenazado el mandatario, que ya en una entrevista para el mensual The Atlantic había advertido al Gobierno venezolano de que “lo pagará muy caro” si no sigue las instrucciones que le dicte Washington.

A bordo del avión presidencial, Trump ha vuelto a repetir esa amenaza y apuntar que, en ese caso, Rodríguez “lo podría tener peor que Maduro”, retenido en un centro de detención en Nueva York y que este lunes comparecerá ante un juez para responder sobre cuatro cargos de narcotráfico y delitos de armamento.

Según el presidente, en las conversaciones que su equipo ha mantenido con la dirigente venezolana, “aún no hemos llegado” a hablar sobre la liberación de presos políticos en el país caribeño, una de las reclamaciones del movimiento opositor que encabezan María Corina Machado y Edmundo González.

“Lo que queremos es arreglar el sector petrolero, después arreglar el país y después, elecciones”, ha asegurado el republicano, que aún no se ha puesto en contacto directamente con la líder venezolana.

Donald Trump en Maryland, el 4 de enero.

Trump amenaza a Petro por tercera vez en un mes: “Me suena bien una operación en Colombia”

Camila Osorio | Bogotá
Edmundo González en Valencia, el 30 de abril de 2025.

Edmundo González exige la liberación de todos los presos políticos para “la normalización” de Venezuela

El País | Caracas

  1. Los militares venezolanos, la fuente de poder del chavismo que no frenó la captura de Maduro
  2. Delcy Rodríguez, entre la supervivencia del régimen y una transición
  3. El ministro de Defensa de Venezuela confirma que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro
  4. España se une a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay para rechazar “las acciones ejecutadas unilateralmente” en Venezuela
  5. El vídeo de Nicolás Maduro tras llegar detenido a Brooklyn: “Happy new year”
