Edmundo González exige la liberación de todos los presos políticos para “la normalización” de Venezuela

El líder político venezolano Edmundo González rompió el silencio este domingo tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro. En un mensaje en video publicado en sus redes, González exigió la libertad de todos los presos políticos. “Venezolanos, los acontecimientos recientes han marcado un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos privados de la libertad por razones políticas y cuando se respete la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, señaló, en referencia a las elecciones presidenciales de 2024.

En ese momento, los observadores internacionales denunciaron fraude en los resultados oficiales que dieron como vencedor a Maduro. Numerosos países, entre ellos Estados Unidos, dieron por válidas las actas de la oposición que mostraban una clara victoria de González, entonces candidato.

Según la ONG Foro Penal, Venezuela cerró 2025 con 863 presos políticos. Su presidente, Alfredo Romero, se sumó este domingo a los llamados de liberación de todos ellos como gesto “para unificar la población venezolana”.

González, que vive exiliado en España desde que Maduro se negó a dejar el poder tras las elecciones, destacó que Venezuela necesita unidad y también “justicia, verdad y reconciliación, sin impunidad” para poder poner en marcha una transición democrática en el país caribeño después de 26 años de gobiernos chavistas.

El líder opositor sabe que necesita el respaldo de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad de Venezuela para gobernar y éstas por ahora se mantienen leales a Maduro y exigen su liberación. Por ese motivo, les pidió que dejen de responder al chavismo. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, les dijo.

La falta de apoyos internos a González y a la también opositora María Corina Machado es uno de los argumentos que ha esgrimido este fin de semana la Administración estadounidense para descartar que sean ellos quienes asuman la transición del país en este momento. Por el contrario, Donald Trump apuesta por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, siempre y cuando acepte el rumbo marcado por Washington. “Si no hace lo correcto”, ha dicho el mandatario estadounidense en una entrevista telefónica con The Atlantic, “pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”, encarcelado a la espera de juicio en Nueva York.

González concluyó su declaración con un mensaje optimista sobre el momento histórico que atraviesa Venezuela: “El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos”.