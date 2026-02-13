Un gran incendio alcanza a una de las tres refinerías cubanas

Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, se inició este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana. Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que se originó a media tarde y era claramente visible desde toda la costa de la bahía de la capital cubana. El Ministerio de Energía y Minas aseguró sobre las 16.20 hora local en redes sociales que el incendio se había producido en un almacén de la infraestructura y que estaba ya controlado. No habló de posibles heridos o fallecidos.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado. No obstante, arrastra problemas técnicos desde hace años. Se ha advertido además de su proximidad a zonas densamente pobladas, con el riesgo que ello conlleva, y del impacto de sus vertidos en el ecosistema de la bahía.

El incendio se produce en plena crisis energética en Cuba. Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios, que se han intensificado en los últimos meses, por las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar suficiente combustible. Además, Washington cortó a principios de enero los envíos de crudo venezolano al país y tres semanas más tarde amenazó con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.

Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones petroleras. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de combustible de la provincia de Matanzas (occidente), la principal infraestructura de reservas estratégicas del país, ardió en llamas tras la caída de un rayo.

La isla tardó una semana en controlar el incendio, que se convirtió en el mayor desastre industrial en la historia reciente del país y se cobró la vida de 17 personas. El fuego dañó por completo la estructura de hasta cuatro tanques —de un total de ocho— con una capacidad de 50.000 metros cúbicos anuales.