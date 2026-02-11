El golpe al turismo coloca a la economía de Cuba ante el precipicio

Las medidas de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba empiezan a caer en cascada sobre una economía que ya estaba hundida. Al firmar en enero una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo o combustibles a la isla, el mandatario activó una cuenta regresiva en detrimento de los cubanos, que ya venían experimentando un deterioro sostenido de su nivel de vida.

Para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, heredero político de Fidel y Raúl Castro, la situación es el resultado de un contexto de “guerra económica”, marcado por el bloqueo comercial y financiero impuesto por Washington desde 1962 y ampliado por décadas de desencuentros. Para sus detractores, en cambio, es la consecuencia directa de los férreos controles estatales, que controlan hasta el 90% de los medios de producción, y han asfixiado el desempeño del país.

Los continuos apagones por la crisis energética que atraviesa el país se espera que lleguen este martes a una de las situaciones más críticas hasta la fecha: hasta el 64% de la isla quedará sin luz en el momento de mayor demanda energética, según datos de la propia red estatal cubana, la Unión Eléctrica, recabados por Efe.

El estrangulamiento de la maltrecha economía cubana avanza con rapidez. A principios de enero, la operación militar estadounidense en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y “tomar el control” del país, como dijo Trump, cerró el grifo del petróleo de Venzuela. Cuba quedó entonces sin su principal aliado y a expensas de las entregas humanitarias de combustible que le suministraba México. Cerrada ahora esa vía, que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum trata de reactivar tal y como dijo este martes, la situación se ha ido degradando día a día.

Atrapada en un sistema económico ampliamente controlado por el Gobierno socialista, la isla ha dependido históricamente del turismo como una fuente clave de divisas. Sin embargo, en medio de la parálisis del comercio, el transporte y el suministro eléctrico, que ha permeado en la calidad de hoteles y restaurantes, la llegada de visitantes, ya muy mermada desde la pandemia, ha ido cayendo año tras año.

Canadá se ha mantenido como el principal país de origen de los visitantes, por lo que la cancelación de sus vuelos supone un golpe particularmente duro para una economía ya debilitada. En 2024, unos 860.000 canadienses pasaron sus vacaciones en la isla: hoy Air Canada tiene en marcha un operativo para repatriar a al menos 3.000 turistas, tal y como anunció el lunes, cuando informó de la suspensión de vuelos a la isla hasta mayo.

El siguiente país del que llegan turistas a Cuba era en 2024 y a gran distancia, Rusia (185.816), Estados Unidos (142.450), Alemania (65.487), España (65.054) y México (62.839). Solo México y Rusia han mostrado un repunte reciente en el número de viajeros.

El 2025 cerró con un estimado oficial de ingresos turísticos de apenas 917 millones de dólares y 1,9 millones de visitantes, un 14% menos que el año anterior y muy por debajo de los 2,6 millones previstos por el aparato de Díaz-Canel, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y declaraciones públicas. La cifra representa el menor nivel de turistas en casi dos décadas, excluyendo el periodo de la pandemia.

Para el destino caribeño, atrás quedaron los años de recuperación que siguieron al “deshielo” con Estados Unidos, impulsado por los entonces presidentes Barack Obama y Raúl Castro, que llevó a un récord de 4,6 millones de llegadas en 2018.

El resto de la economía también gravita en torno al turismo, como se refleja en la estructura de las importaciones. En 2024, Cuba destinó 369 millones de dólares a carne de ave y 158 millones a cerveza, productos esenciales para abastecer hoteles y polos turísticos, según cifras compiladas por la plataforma de datos abiertos OEC.

Air Canada es la aerolínea de mayor tamaño que ha anunciado la suspensión de sus vuelos a Cuba, alegando la falta de fiabilidad para recargar combustible de aviación en los nueve principales aeropuertos del país. Otras compañías canadienses, como Sunwing, WestJet y Air Transat, también han cancelado o reducido operaciones y han enviado aeronaves vacías para repatriar pasajeros.

Las aerolíneas mexicanas, en cambio, aseguran contar con capacidad suficiente para mantener sus rutas. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reporta que Aeroméxico y Viva movilizaron 271.888 pasajeros hacia Cuba el año pasado, un aumento del 5,2%. Viva, responsable del 63% de los traslados en 2025, detalló que puede cargar combustible en su base sin depender del escaso suministro cubano.

Otras aerolíneas, con trayectos más largos, han comenzado a diseñar planes alternativos para repostar en terceros países. Air Europa, por ejemplo, anunció que realizará una escala técnica en Santo Domingo, República Dominicana. Iberia mantendrá sus vuelos, aunque ofreció flexibilizar tarifas para los clientes que deseen modificar sus boletos.

Exportaciones a China y España

Con una economía de tamaño reducido, el país habría acumulado alrededor de 1.000 millones de dólares en exportaciones en 2024, basadas principalmente en tabaco y minerales, con China y España como sus principales destinos. España es además el país con mayor número de empresas de inversión extranjera y representaciones comerciales en la isla, según datos de ICEX.

El país europeo también figura como el segundo mayor proveedor de Cuba (13%), solo por detrás de China (16%), y hasta agosto de 2025 había vendido a la isla unos 454 millones de euros. Según el ICEX, a noviembre, el salario medio estatal rondada los 12 euros al tipo de cambio informal, mientras que el del sector privado alcanzada los 54 euros.

Sin una fuente de energía asegurada y con importaciones mermadas por la caída de los ingresos, la situación económica de los cubanos se vuelve cada día más precaria.

México ha enviado 800 toneladas de ayuda humanitaria, básicamente alimentos como leche en polvo, en dos buques que se espera que lleguen el jueves a Cuba, mientras que Estados Unidos despachó seis millones de dólares en bienes prioritarios, en un intento por ofrecer un respiro temporal. Trump, no obstante, ha advertido que el Gobierno cubano deberá negociar “antes de que sea demasiado tarde”. Ante esas presiones, el castrismo, acorralado, se ha abierto a un diálogo con Estados Unidos mientras la economía y el día a día de los cubanos se acercan al precipicio.