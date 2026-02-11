Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios
El presidente del Gobierno y Feijóo se miden en su primer cara a cara tras las elecciones en Aragón
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles a petición propia ante el pleno del Congreso para informar sobre los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, y la situación actual del servicio de ferrocarril. A continuación, Sánchez y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se miden en su primer cara a cara del año en el Congreso y primero tras las elecciones de Aragón, marcadas por el desplome de los socialistas y el ascenso de Vox.
El pasado 1 de febrero Santiago Abascal subió un vídeo a las redes sociales en el que se le veía pasear por las montañas del Pirineo de Huesca, cubiertas de nieve, acompañado por el alcalde de Fanlo, Horacio Palacio, del Partido Aragonés Regionalista (PAR). Durante casi diez minutos, ambos tratan de identificar los árboles que encuentran en su camino, reconocer a los pájaros por su canto e incluso adivinar la presencia de zorros por el olor penetrante de sus orines. No se sabe a qué partido votó Horacio el pasado domingo, pero sí que el PAR solo obtuvo una papeleta en un ayuntamiento en el que tiene cuatro concejales, mientras que Vox, que en las anteriores autonómicas obtuvo solo dos votos, logró ahora 19 y se convirtió en la fuerza más votada del municipio, con el 36,5% de los sufragios.
El PP multiplica los guiños a Vox, lo emplaza a ser razonable para negociar gobiernos conjuntos y la respuesta de los ultras son desplantes, ataques desaforados y hasta algún insulto. Crecido por su éxito en las elecciones autonómicas de Aragón, el partido de Santiago Abascal no deja de hacer gestos para subrayar lo arduo que le va a resultar a los populares cerrar los indispensables acuerdos con él. En Extremadura, la extrema derecha aseguró que no apoyará la investidura de la popular María Guardiola si esta no renuncia a sus pretensiones, después de que anunciase su intención de someterse al trámite como ganadora de las elecciones autonómicas del pasado diciembre. Al tiempo, en el Congreso, la extrema derecha arrojaba las peores pedradas dialécticas contra quienes deberían ser sus futuros socios. Llegó a acusarlos de ejercer de “cómplices de un Gobierno que mata a cientos de españoles”.
Este miércoles llega un debate difícil para el Gobierno en el Congreso. Después de dos comparecencias del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Adamuz, que fueron largas y tensas pero no salieron del todo mal para el Ejecutivo, el presidente, Pedro Sánchez, se enfrenta a un pleno prácticamente monográfico sobre la crisis ferroviaria -se hablará también de política internacional, pero en teoría mucho menos-, que tiene ralentizadas casi todas las vías de alta velocidad españolas y con muchas complicaciones en Rodalias en Cataluña.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este miércoles, marcada por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida Barcelona), en los que fallecieron 47 personas y abordar la crisis que viven los ferrocarriles en España en general. Sánchez se centrará en anunciar inversiones multimillonarias para mejorar las vías, especialmente en Cataluña, y más gasto en mantenimiento en toda la red.
