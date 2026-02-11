Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles a petición propia ante el pleno del Congreso para informar sobre los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, y la situación actual del servicio de ferrocarril. A continuación, Sánchez y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se miden en su primer cara a cara del año en el Congreso y primero tras las elecciones de Aragón, marcadas por el desplome de los socialistas y el ascenso de Vox.

