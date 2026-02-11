Sánchez: “Probablemente una lección de Adamuz es que los estándares de calidad tienen que ser reforzados”

El accidente de Adamuz, con 46 muertos, provocará cambios relevantes en la alta velocidad española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que “es probable que una de las lecciones es que los protocolos no son infalibles, que los estándares de calidad tienen que ser reforzados”. “Si es así, lo haremos”, ha señalado mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se subía a la tribuna en un discurso durísimo para decir que “este era un accidente evitable” y “el Gobierno se sentará en el banquillo” por esta “negligencia”.

Sánchez ha ofrecido muchos detalles técnicos para demostrar que se hicieron todos los controles que están en el protocolo, pero ha admitido que el accidente cuestiona esos protocolos y empuja a mejorarlos.

El jefe del Ejecutivo ha arrancado con una mención a las víctimas, el asunto más delicado. “El Estado está haciendo todo lo que está en su mano para acompañar a las víctimas, establecer las causas del accidente, y, si fuera necesario, hacer justicia. Investigaremos con rigor, tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el de hoy no vuelvan a repetirse”, ha insistido.

Sánchez no tiene novedades sobre la hipótesis principal del accidente: “una posible rotura del carril derecho a la altura de una soldadura realizada unos meses antes”, ha dicho, pero ha garantizado que “en cuanto estén los resultados concluyentes”, los compartirán.

El presidente también ha entrado al gran agujero de la argumentación del Gobierno, la idea de la reforma integral de la vía, que ha provocado muchas críticas al saber que buena parte de los carriles antiguos se dejaron sin cambiar. “Esta vía fue renovada con 780 millones de euros. Se ha intentado generar confusión con el concepto de renovación integral, que no no implica la sustitución completa de la vía. De la misma manera que renovar íntegramente una vivienda no es demolerla y construirla desde cero. Según la Agencia Europea del Ferrocarril, una renovación integral es renovar los componentes que han superado su vida útil. Es un procedimiento habitual”, se ha justificado Sánchez.

Mientras, Feijóo lanzaba un discurso durísimo, que ha dejado casi sin espacio a Santiago Abascal, líder de Vox, que hablaba después. El líder del PP ha dibujado un panorama de un Gobierno en descomposición. “España está en fallo multiorgánico. ¿Dónde han metido nuestro dinero? Parece que Zapatero puede darnos algunas lecciones de dónde han metido el dinero. Su primer ministro de Transportes está en la cárcel. A más Jessicas, menos trenes", ha insistido Feijóo. Abascal también ha ido por ahí, y ha hablado de “las fiestas en los Paradores” de Ábalos y ha insistido en que “la corrupción mata” o “Adamuz fue un crimen, no un accidente”, pero el líder del PP fue tan lejos que el de Vox a su lado parecía quedarse corto.

Mientras, Sánchez seguía defendiendo que la red ferroviaria española es de las mejores del mundo, aunque ha admitido que habrá que cambiar muchas cosas después de este accidente, y de hecho el Gobierno acaba de pactar con los sindicatos una inversión extra de 1.800 millones de euros en mantenimiento.

“Esta renovación se ha llevado a cabo conforme a los más altos estándares de calidad, con empresas punteras”, ha apuntado Sánchez, que ha detallado que la obra ha superado “todas las inspecciones técnicas exigidas por la normativa vigente”. Así, según el jefe del Ejecutivo, “se inspeccionaron las 114 soldaduras; se realizaron comprobaciones geométricas de la vía para verificar que la alineación, el nivel y el ancho se mantenían en la normalidad; se hicieron cinco auscultaciones dinámicas; 13 operaciones de mapeo, la última el 6 de noviembre de 2025″.

El presidente del Gobierno se ha referido a las reticencias a viajar en tren tras el accidente: “No hay que generar miedo diciendo que el sistema ferroviario es inseguro. No es verdad. No es perfecto, hay trabajo por hacer, hay mucho que mejorar, pero es importante compartir que nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Lo dice el reporte de la UE. Tenemos 15.700 kilómetros de red ferroviaria. 4.500 de alta velocidad, solo por detrás de China. Y uno de los precios más competitivos. La alta velocidad de Londres a Edimburgo cuesta más de 100 euros y supone 4 horas de viaje. La Madrid-Barcelona es la mitad de tiempo y de precio”.

“Se han lanzado muchos bulos”, ha rematado Sánchez. “Uno recurrente es que el Gobierno no invierte en mantenimiento. Es una mentira colosal. Desde 2018 hemos multiplicado por tres la inversión ferroviaria. De 1.700 a 5.000 millones de euros. A ritmo superior a Francia o Alemania. Un 75% de aumento en la alta velocidad. Se ha reducido un 11% la media de accidentes con un aumento del 15% de pasajeros. ¿El nivel actual de inversión es suficiente? Es un debate oportuno. Acabamos de cerrar un acuerdo con el sector que servirá para reforzar la seguridad y aumentar en 1800 millones de euros la inversión en mantenimiento, además de reforzar la plantilla de Renfe y 50 profesionales más para la agencia de seguridad ferroviaria. Son medidas pactadas con los sindicatos del sector. Y si necesitamos hacer más, lo haremos”, ha rematado.