El accidente de trenes en Adamuz, el más grave desde el de Angrois

Los servicios de emergencia atienden a las víctimas del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz (Córdoba).

El siniestro en las inmediaciones de Santiago de Compostela se saldó con 79 muertos y 143 heridos

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz (Córdoba) este domingo, en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, se suma a otros accidentes ferroviarios mortales que han tenido lugar en España. Es el siniestro más grave en ferrocarril desde el 24 de julio de 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.

En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de alta velocidad que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la curva de A Grandeira. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.

En total, se han producido una docena de accidentes de trenes con víctimas mortales en España desde 2001. Esta es la lista:

3 de enero de 2001. 12 personas murieron cuando un tren arrolló la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.

3 de junio de 2003. 19 fallecieron y 38 resultaron heridas al colisionar frontalmente, en el municipio de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un tren de mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

9 de marzo de 2004. Aquel día murieron seis jóvenes y otros tres sufrieron heridas graves cuando fue arrollado el vehículo en el que circulaban en un paso a nivel sin barrera de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca.

7 de mayo de 2004. Cinco personas fallecieron cuando colisionaron con un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete).

21 de agosto de 2006. Siete personas murieron y 36 resultaron heridas al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

24 de junio de 2010. 12 personas, en su mayoría jóvenes, fallecieron y 14 quedaron heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan en la playa.

24 de julio de 2013. Murieron 79 personas y 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.

9 de septiembre de 2016. El accidente se saldó con cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.

20 de noviembre de 2018. Una persona murió y cinco resultaron heridas leves al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 Manresa-Sant-Vicenç de Calders.

8 de febrero de 2019. Un tren de cercanías y otro regional colisionaron frontalmente en Castellgalí (Barcelona). Aquel día murió la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y sufrieron heridas un centenar de pasajeros, tres de ellos graves.

2 de junio de 2020. Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecieron en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara un vehículo, que se precipitó a la vía desde un paso a nivel, y descarrilara.

16 de mayo de 2022. Murió el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves.