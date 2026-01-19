Al menos 39 muertos en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde ha dejado al menos 39 víctimas mortales y 152 heridos. Según el servicio de Emergencias andaluz, han asistido a 122 personas en hospitales, de las que 48 siguen ingresadas. Entre los hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 11 heridos adultos y un menor. Hasta 74 afectados han sido dados de alta. Varios vagones de un tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid con 300 pasajeros se salieron de la vía por razones que aún se desconocen y chocaron con un Alvia, que circulaba en sentido contrario y con 184 personas en dirección a Huelva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido que la cifra de víctimas mortales “no es definitiva” y que puede ascender por encima de las 39 que se contabilizan en estos momentos, según ha publicado en su perfil en X. Puente ha informado de que se encuentra camino del lugar del accidente —donde también acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo largo del día— y ha expresado su agradecimiento a los efectivos de los servicios de rescate que han trabajado durante la noche, “en circunstancias muy difíciles”. También ha manifestado sus “condolencias a víctimas y familias en estos momentos tan terribles”. Durante una comparecencia de madrugada, el ministro calificó el accidente de “tremendamente extraño”, y ha detallado que ocurrió en una recta, que la vía se renovó en mayo y se mostró confiado en que una investigación esclarezca las causas. A la vez, insistió en que si ahora apuntara a una causa concreta estaría especulando. La vía donde ha ocurrido el accidente se renovó esta primavera y el tren Iryo “era prácticamente nuevo” y “no llega a cuatro años”, apuntó el ministro Puente. Con esas premisas, anunció que una comisión independiente será la encargada de investigar lo ocurrido para poder esclarecer lo sucedido.

La compañía ferroviaria italiana ha expresado en un comunicado que el tren que descarriló este domingo había sido revisado el pasado 15 de enero. Además, ha explicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

En la zona del siniestro, se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVI móviles del 061; dos UVI de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja. También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario. En la zona también hay desplegados más de 220 efectivos de la Guardia Civil, entre ellos, agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística especializados en ADN y huellas para la identificación de las víctimas, miembros de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), entre otros, así como un helicóptero y varios drones, según información del instituto armado.

Córdoba, Huelva y Madrid han habilitado puntos de atención a afectados por el accidente y a sus familiares. El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental (CEA) para ofrecer alojamiento y atención, a través del convenio con Cruz Roja, a las personas atendidas y dadas de alta del Hospital Reina Sofía tras el accidente ferroviario de Adamuz. El centro estará operativo hasta que los afectados sean trasladados a sus localidades de origen o destino, indican fuentes municipales. En la Comunidad de Madrid, este punto se encuentra en la estación de Atocha. El SUMMA 112 ha recibido a pasajeros procedentes de los dos trenes accidentados y que han ido llegando en autobuses a la estación desde las cuatro y media de la mañana, según ha informado la Comunidad. Allí se habían desplazado efectivos del SAMUR, Cruz Roja y psicólogos ofrecidos por Adif, Renfe e Iryo.

Con información de: Eva Saiz, Javier F. Magariño, Beatriz Olaizola y Óscar López-Fonseca.