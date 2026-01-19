¿Qué ha pasado? Una primera reconstrucción visual del accidente de Adamuz

Qué se sabe sobre el lugar y el modo en el que se produjo el terrible choque entre los trenes de Iryo y Renfe

Dos trenes de alta velocidad chocaron el domingo por la tarde a la altura de Adamuz, al noreste de Córdoba. El descarrilamiento deja al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

El Iryo 6189 con origen en Málaga está compuesto por ocho vagones con más de trescientos pasajeros a bordo en dirección a Madrid. El Alvia 2384 proveniente de Madrid tiene cuatro vagones y circulaba con 184 pasajeros.

El accidente se produjo a las 19.45, cuando el Iryo invadió la vía contigua, según Adif. Este vehículo transitaba por los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación técnica de Adamuz. En ese punto hay un cambio de agujas, a unos 600 etros del edificio técnico, que permite el movimiento de los trenes de una vía a otra.

Es en ese punto donde el Iryo se ha salido de la vía, por motivos aún desconocidos. Sus tres vagones de cola han descarrilado. El Iryo ha invadido la vía contigua, por donde venía el otro tren, el Alvia Madrid-Huelva, que circulaba a unos 200 kilómetros por hora. Este segundo tren intenta frenar, pero no evita el choque de su cabecera contra alguno de los vagones del Iryo desplazados sobre su vía. Según presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, “al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo”. Lo ha afirmado en la Cadena SER en referencia al sistema de seguridad de la vía que hace que, “cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren”.

A consecuencia del impacto, los dos primeros elementos del Alvia, donde iban 53 pasajeros —37 en el primero y 16 en el segundo—, caen por un terraplén de unos cuatro metros. Uno de los fallecidos es su maquinista, de 27 años.

Estado del Alvia 2384 tras el accidente, este lunes. Susana Vera (REUTERS)

El Iryo pudo frenar poco después del accidente. Las imágenes muestran su cabecera cerca de la estación técnica de Adamuz.

Estado del Iryo tras el choque. Susana Vera (REUTERS)

La empresa italiana ha informado de que el tren accidentado había pasado la última revisión hace cuatro días. El tramo de vía en el que han colisionado los convoyes es recto y fue renovado el pasado mayo.