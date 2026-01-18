Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Puente asegura que el impacto de los trenes “ha sido terrible”

Dos trenes de larga distancia han descarrilado este sábado en el término municipal de Adamuz, en Córdoba.

Al menos 10 muertos y 25 heridos graves tras al accidente, que provoca la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este sábado por la tarde ha dejado al menos siete víctimas mortales y unos 25 heridos graves. Un tren Iriyo se ha salido del carril y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia que viajaba en sentido contrario. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el terreno y están ayudando a sacar pasajeros atrapados. El tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento. El accidente ha provocado la suspensión del servicio entre Andalucía y la capital. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido en un mensaje en X que el impacto de los trenes “ha sido terrible” y ha asegurado que “la última información es muy grave”.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.