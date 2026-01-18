Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz | Puente asegura que el impacto de los trenes “ha sido terrible”
Al menos 10 muertos y 25 heridos graves tras al accidente, que provoca la suspensión del servicio entre Madrid y Andalucía
Momentos clave
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este sábado por la tarde ha dejado al menos siete víctimas mortales y unos 25 heridos graves. Un tren Iriyo se ha salido del carril y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia que viajaba en sentido contrario. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el terreno y están ayudando a sacar pasajeros atrapados. El tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento. El accidente ha provocado la suspensión del servicio entre Andalucía y la capital. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido en un mensaje en X que el impacto de los trenes “ha sido terrible” y ha asegurado que “la última información es muy grave”.
Una veintena de heridos ya ha llegado al Hospital Reina Sofía de Córdoba
Entre 20 y 30 heridos han llegado ya al Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Ha sido movilizado personal de los hospitales cercanos a la zona del accidente.
Abascal cuestiona ya al Gobierno por el accidente: "Nada funciona bajo la corrupción y la mentira"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado ya al Gobierno por el accidente: “Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”. Abascal asegura que sigue “con atención y desolación” las informaciones del accidente.
Una víctima del accidente ferroviario: "Hay muchos heridos, sigo temblando"
“Hay muchos heridos, sigo temblando”, cuenta María San José, de 33 años, pasajera del vagón número 6 del tren que iba desde Málaga a Madrid. Los vagones 7 y 8 han colapsado con la cabecera del otro tren. San José cuenta que de repente han empezado a notar vibraciones: “Y muchos golpes, golpes, se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”, explica San José. “Pensábamos que había sido un descarrilamiento, pero cuando hemos salido hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, agrega. A las 22.40 de esta noche se encuentra junto a otras decenas de pasajeros esperando a un autobús a unos seis kilómetros de Adamuz, en mitad de la nada. “No sabemos nada, no entendemos todavía lo que ha pasado ni cuántos muertos puede haber”, dice.
La circulación, suspendida al menos todo el lunes
Adif ha informado de que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes.
Los heridos y cuerpos del tren de Iryo ya han sido recuperados en su totalidad
Paco Carmona, director de jefe de Bomberos del Consorcio Córdoba, ha asegurado en RNE: “Tenemos dos trenes a unos 800 metros uno de otros y ya hemos terminado de sacar las personas fallecidas y heridas”, en referencia al tren de Iryo. “Del segundo tren todavía hay personas que estamos atrapadas y heridas y no puedo precisar el número de fallecidos”, ha asegurado Carmona. El lugar del siniestro, dice, es de difícil acceso. “Han salido muchas personas heridas por su propio pie”.
La Guardia Civil eleva a 10 el número de fallecidos
La Guardia Civil ha elevado a 10 el número de fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes en la provincia de Córdoba que también ha causado un centenar de heridos, entre ellos, 25 graves. Las mismas fuentes insisten en que se trata de un balance todavía provisional.
Pedro Sánchez: “El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar “muy pendiente” del accidente de Adamuz. “El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”, ha publicado en su cuenta de X.
Puente asegura que el impacto de los trenes “ha sido terrible”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha valorado en un mensaje de X el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba). “La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas”, ha explicado el ministro.
La Junta de Andalucía activa el plan de emergencias de protección civil tras el accidente ferroviario
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este domingo de la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil ante el accidente ferroviario en Córdoba que ha dejado al menos cinco muertos. Sanz explicó que sus redes sociales que ante “la situación originada por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)”, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha decidido activar el plan en fase 1. “El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución”, han indicado fuentes de la Junta. En estos momentos, el trabajo asistencial se centra en la atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados. (Servimedia)
Emergencias de Madrid despliega equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que Emergencias ha desplegado en la estación de Atocha equipos de apoyo a los familiares de quienes viajaban en los trenes accidentados en Adamuz. “Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía”, ha escrito en X Ayuso.
La Guardia Civil eleva a siete el número de fallecidos en el accidente
La Guardia Civil eleva a siete el número de fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes en la provincia de Córdoba, según confirman fuentes oficiales. Esas mismas fuentes subrayan que se trata de cifras indiciarias y advierten de que los trabajos de rescate se encuentran en un momento inicial.
