Varios heridos y posibles víctimas mortales tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El accidente provoca una suspensión del servicio entre Andalucía y Madrid

Trenes en la estación de Atocha de Madrid, en una imagen de archivo. Foto: Eduardo Parra (Europa Press)
Juana ViúdezJavier Martín-ArroyoIrene Dorta
Madrid -
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) esta tarde ha provocado varios heridos y posibles víctimas mortales, según informa la Guardia Civil. Aunque informaciones iniciales manejan la posibilidad de que haya dos fallecidos, las mismas fuentes piden prudencia hasta que se confirme este extremo. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el terreno y están ayudando a sacar pasajeros atrapados. En los trenes viajaban unas 300 personas.

La compañía Adif ha informado del descarrilamiento del tren de la empresa Iryo que había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid). Los hechos se han producido apenas unos 10 minutos después de haber iniciado el viaje y en los desvíos de entrada de Adamuz, donde el tren accidentado ha invadido la línea contigua, afectando a los vagones 7 y 8 de otro convoy con destino Huelva.

Los pasajeros de ambos trenes han tenido que ser desalojados, según ha informado Adif, y hasta el lugar del accidente se han trasladado equipos de emergencia y bomberos, que han confirmado la existencia de heridos, pero no el número de ellos. La circulación se encuentra suspendida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa de este incidente. La circulación en el resto de la red ferroviaria se desarrolla con normalidad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha desplazado hacia el centro de emergencias de Renfe H-24 en la estación madrileña de Atocha para seguir los acontecimientos. El alcalde socialista de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, está en el lugar del accidente y solo ha podido responder con tono agitado: “No puedo atenderle. No tengo datos oficiales. ¡Estoy aquí con las personas ayudando!”, ha dicho antes de colgar la llamada telefónica.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]

