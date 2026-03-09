Una nueva dana traerá lluvias e inestabilidad a la Península

La Aemet prevé fuertes precipitaciones entre lunes y miércoles, con la posibilidad de un nuevo frente de cara al fin de semana

La semana comienza marcada por el paso de un nueva dana que se formará al oeste de la Península. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha señalado que, a pesar de que aún no se tiene certeza de su recorrido por el país, se esperan fuertes lluvias entre los días lunes y miércoles.

Este lunes hay seis comunidades en alerta amarilla (peligro bajo), tres de ellas por nevadas, con acumulados significativos en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas, y Galicia y Canarias por fenómenos costeros. El cielo estará en general nuboso o cubierto y se esperan lluvias en muchas zonas.

Las lluvias podrán ser localmente fuertes, con tormenta y algo de granizo, sobre todo en el norte de Baleares y el noreste de Cataluña. En el resto del país serán más frecuentes en el noroeste y más ocasionales en el sureste.

También nevará en zonas de montaña de la mitad norte. Los mayores espesores se esperan en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, con una cota que rondará los 1.300 a 1.500 metros, aunque en el oeste podría bajar hasta 800 o 1.200 metros.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad occidental, con un descenso notable en el interior de Galicia y el oeste de la Cordillera Cantábrica, mientras que en el litoral mediterráneo tenderán a subir.

El viento soplará en general flojo de oeste y sur, algo más intenso en las zonas costeras. En Canarias habrá nubes en el norte de las islas con lluvias débiles y viento alisio con intervalos fuertes.

Para el martes, la dana se habrá desplazado al sur de la Península. Del Campo ha previsto que las lluvias más abundantes se centralizarán en el este de Castilla y La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. La cota de nieve estará en los 1.400 en el extremo norte, mientras que en el resto del país se situará alrededor de 800 y 1.200 metros.

De cara al miércoles, los cielos serán despejados, las temperaturas subirán, al igual que la cota de nieve. El jueves habrá un tiempo estable en lo general, aunque el viernes podría llegar un nuevo frente que deje lluvias en Galicia, el norte de Castilla y León, y el Cantábrico, que podrían extenderse a otras zonas de la Península durante el sábado para quedar de nuevo con nevadas en el extremo norte el domingo.

En Canarias predominarán los fuertes vientos con rechas fuertes en zonas expuesta y mal estado de la mar. Las temperaturas se mantendrán estables con una posible subida de cara al fin de semana.