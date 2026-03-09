Esperanza Gracia dice adiós a Telecinco tras 30 años presentando el horóscopo: “No tengo audiencia ninguna”

Aparecía cada día en Telecinco a una hora imposible de la madrugada, pero Esperanza Gracia era un clásico televisivo de los que ya no quedan. “Era parte del mobiliario de Telecinco”, bromeaba este domingo la astróloga en el programa Fiesta, al que acudió para anunciar que ponía fin a su programa tras 27 años en antena y más de 30 en la cadena.

“A las 2.30 de la madrugada, las personas mayores que me veían ya no están, la siguiente generación tampoco porque ven otra cosas y los milenials y los Z me ven por otro lado, así que no tengo audiencia ninguna”, reflexionaba la famosa vidente que comenzó en la casa junto a María Teresa Campos en Día a día y en De domingo a domingo con Belinda Washington y que, desde hace años, se ha hecho un hueco dando la predicción de los astros por las redes sociales, una práctica sin validez alguna pero con gran popularidad. Ya no repetirá en pantalla aquello de “¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?”.

“Hay un momento en el que el mundo cambia y hay otras formas de poderte relacionar que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noche”, contaba antes de hacer una nueva predicción y ser despedida por el canal con un ramo de flores: “No voy a dejar el horóscopo, solamente dejo este programa de la noche”. Una salida que significa todo un cambio de ciclo en la televisión y su parrilla y que para una Telecinco que, ante una bajada generalizada de audiencia, busca ahorrar en todo tipo de decisiones.