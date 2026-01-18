El accidente de Adamuz, en imágenes

17 fotosACCIDENTE DE TRENES EN ADAMUZEl accidente de Adamuz, en imágenes Un tren Iryo descarrila en el término municipal cordobés impactando con otro tren de Alvia El País19 ene 2026 - 00:28CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUno de los trenes siniestrados en el término municipal de Adamuz, Córdoba.Lugar del accidente de dos trenes en el término municipal de Adamuz, Córdoba, en una fotografía tomada por una pasajera minutos después del accidente.Personal sanitario, desplegado junto a uno de los trenes siniestrados. Imagen de varios pasajeros en un vagón de uno de los trenes siniestrados en Adamuz, Córdoba.EFEHeridos atendidos en el puesto de auxilio habilitado en Adamuz, Córdoba. Stringer (REUTERS)Un herido en el accidente de trenes llega a Adamuz trasladado en una ambulancia. PACO PUENTESUn herido es introducida en una ambulancia en Adamuz para ser trasladada a un centro hospitalario.PACO PUENTESVarios pasajeros de los dos trenes, en el puesto de auxilio habilitado en Adamuz. PACO PUENTESAgentes de la Guardia Civil llevan mantas para las víctimas del accidente de tren en Adamuz, Córdoba. / Paco PuemtesPACO PUENTESVíctimas del accidente son atendidas en Adamuz, la localidad más cercana al lugar del accidente de trenes. PACO PUENTESPasajeros de los trenes siniestrados llegan a puesto de atención a las víctimas habilitado en Adamuz, Córdoba. PACO PUENTESPersonal sanitario llega al punto de atención a la víctimas habilitado en Adamuz. PACO PUENTESVarias de las personas afectadas, junto a uno de los autobuses que los ha transportado hasta el puesto de auxilio de Adamuz. PACO PUENTESFamiliares de viajeros del tren que tenía como destino Huelva son atendidos por personal de la Cruz Roja en la estación de tren de Huelva. Alberto Díaz (EFE)El ministro de Transporte, Óscar Puente, en Atocha, donde realiza el seguimiento del accidente de ferrocarril en Adamuz, Córdoba. Claudio AlvarezEl ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en Atocha para informar sobre el accidente; detrás de él, un panel con el lugar del accidente. Claudio AlvarezEl consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informa a los medios de comunicación sobre la situación de emergencia tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Francisco J. Olmo (Europa Press)