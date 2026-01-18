Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
17 fotos
ACCIDENTE DE TRENES EN ADAMUZ

El accidente de Adamuz, en imágenes

Un tren Iryo descarrila en el término municipal cordobés impactando con otro tren de Alvia

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_