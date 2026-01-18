Atocha habilita una sala para los pasajeros afectados por el accidente

En la estación de trenes de Atocha, decenas de pasajeros que viajaban este domingo a distintos puntos de Andalucía se han agolpado frente a las oficinas de información de Renfe después de que el tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid se haya interrumpido a partir de las siete y media de la tarde por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba). El accidente ha dejado, al menos 21 muertos y varios heridos graves, y ha provocado que distintos servicios de emergencia, incluida la UME, se hayan tenido que trasladar hasta la zona donde se ha habilitado una zona de campaña. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (adif) que es gestor del espacio ha habilitado una sala para los viajeros afectados.

Varios trabajadores de la compañía han pasado la tarde tratando de calmar a una masa de personas cada vez más crispada y angustiada. Algunos han levantado la voz, otros lloraban pidiendo una solución. “¡No podemos perder el trabajo!”, grita una mujer. “Lo que no puede ser es que nos quedemos tirados en la calle”, le sigue otra.

En la primera planta de la estación se ha habilitado una sala para los pasajeros cuyos trenes se han cancelado, según han informado varios empleados de la estación. La entrada solo se permite a estos pasajeros, que deben enseñar el billete para acceder.

Los empleados de Renfe han tratado de ofrecer explicaciones durante la noche, mientras la cola para reclamar no paraba de crecer. Por ahora, los pasajeros con destino a Andalucía podrán pedir que se les devuelva el dinero y les ofrecen una sala en la planta de arriba de la estación, “la sala VIP, pero no tiene camas ni nada”, dice una de las trabajadoras que atiende a los pasajeros más nerviosos. Pedro Payán, en la cincuentena, tendría que haber cogido un tren a Cádiz a las siete de la tarde. Son las 22.45 y sigue en Atocha, junto con otros pasajeros que se dirigian a otros regiones. “El tren nos dejó en Puerto Llano y nos ofrecieron la opción de quedarnos ahi o venirAtocha”. La mayoría ha optado por lo segundo para ver si pueden dormir aquí.

A última hora de la noche, la estación comenzaba a recibir a pasajeros que tenían como destino ciudades andaluzas como Sevilla y han tenido que darse la vuelta. Carmen, de 70 años, y su familia han cogido un tren a las seis de la tarde en la estación de Atocha con destino Sevilla. “Antes de llegar a Córdoba nos han parado. Nadie entendía nada. El tren ha estado parado nos sabemos cuánto y luego ha empezado el camino de vuelta”. Han llegado a Atocha casi seis horas depués de haber salido. Se han ido enterando del accidente por el camino.