ACCIDENTE DE TRENES

Una pasajera del tren Iryo descarrilado: “Hay muchos heridos, sigo temblando”

Los testigos de accidente, con al menos 21 fallecidos, hablan de personas atrapadas y vagones retorcidos y volcados

Elena Reina
Elena Reina
Madrid -
Diversos testimonios del accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo por la tarde, en el que han muerto al menos 21 personas y se han contabilizado 11 heridos graves o muy graves, según fuentes de la Guardia Civil y el Gobierno andaluz, hablan de personas atrapadas en los trenes, vagones retorcidos y volcados, y mucho caos.

“Hay muchos heridos, sigo temblando”, ha contado M. S. J., de 33 años, pasajera del vagón número 6 del tren Iryo que iba desde Málaga a Madrid. Los vagones 7 y 8 han colapsado con la cabecera del Alvia, que había salido de Madrid en dirección a Huelva. San José cuenta que de repente han empezado a notar vibraciones: “Y muchos golpes, golpes, se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”, explica. “Pensábamos que había sido un descarrilamiento, pero cuando hemos salido hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, agrega.

A las 22.40 de esta noche se encuentra junto a otras decenas de pasajeros esperando a un autobús a unos seis kilómetros de Adamuz, en mitad de la nada. “No sabemos nada, no entendemos todavía lo que ha pasado ni cuántos muertos puede haber”, decía.

El director de jefe de Bomberos de Consorcio Córdoba, Paco Carmona, ha explicado en TVE que están rescatando a personas con heridas de todo tipo “cortes, magulladuras, contusiones, fracturas abiertas...” y ha relatado que está siendo difícil el acceso a los vagones afectados porque están “retorcidos” y hay “amasijos de hierro”, sillones y todo tipo de obstáculos que dificultan la llegada a las víctimas. “Tenemos dos trenes a unos 800 metros uno de otros y ya hemos terminado de sacar las personas fallecidas y heridas”, ha añadido en referencia al tren Iryo.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ha sido el primero llegar al lugar del accidente junto a la Policía Local y ha podido ver al menos un cadáver seccionado a varios metros del punto del accidente. “He visto a un pasajero hecho un trapo.(...) Había un cuerpo cortado por la mitad. Pero no había luz, era de noche. El escenario es dantesco”, ha descrito el regidor.

Moreno cree que el accidente entre los dos trenes no ha sido frontal, “sino lateral”, porque no ha visto vagones aplastados. “Creo que no iban por la misma vía, pero no se ve con claridad. Ahora estamos volcados los alcaldes y vecinos de la zona en auxiliar a los pasajeros. Están a punto de llegar los autobuses para llevarlos a la caseta municipal habilitada”, ha relatado alterado.

Elena Reina
Elena Reina
Elena Reina - twitter
Es reportera de la sección de Nacional. Antes trabajó ocho años en la redacción de EL PAÍS México, donde se especializó en temas de narcotráfico, migración y feminicidios. Es coautora del libro ‘Rabia: ocho crónicas contra el cinismo en América Latina’ (Anagrama, 2022) y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo a la mejor cobertura en 2020.
