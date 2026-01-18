Sánchez suspende la reunión de este lunes con Feijóo ante la gravedad del accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido la noche de este domingo su reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de su agenda ante la gravedad del accidente ferroviario de Ardamuz (Córdoba). Fuentes de La Moncloa confirman que el encuentro previsto para este lunes queda pospuesto por el descarrilamiento que ha dejado al menos 21 muertos y 25 heridos graves. El presidente de los populares lo había solicitado poco antes y anunciado a través de las redes sociales al considerar que “nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias”.

La Casa del Rey ha comunicado que sigue con “gran preocupación” el accidente. “Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”, destaca en un comunicado. Fuentes de La Zarzuela han confirmado que el Rey está en permanente contacto con el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para conocer la evolución del grave accidente.

Sánchez ha afirmado que el Gobierno está trabajando “con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”. Moreno ha comunicado al filo de la medianoche que se encuentra “camino de Adamuz para conocer in situ la situación y estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario". El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado que todas las Administraciones han estado coordinadas desde el primer momento.

Desde el Ejecutivo, María Jesús Montero sigue “muy pendiente de los trabajos de emergencias en Adamuz”. “Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno”, ha escrito en X la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha agradecido “la rápida actuación del personal de emergencias” y ha trasladado su apoyo a los afectados y a los familiares de los fallecidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado para poner a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y a los equipos sanitarios por “el trágico accidente en Córdoba”. En la misma línea se han pronunciado el popular Alfonso Fernández Mañueco desde Castilla y León y, desde Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el único en aprovechar el accidente para cargar de primeras contra el Gobierno. “Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira. Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político”, ha lanzado desde su perfil de X.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha expresado su pésame por las víctimas tras conocer las “terribles noticias” del accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz y que ha provocado al menos 10 fallecidos. “Recibo las terribles noticias desde Córdoba”, ha escrito la conservadora alemana en un mensaje en español publicado en las redes sociales. “Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español”, ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario en su declaración.