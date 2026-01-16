Abascal intenta capitalizar las protestas del campo contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

Vox ha levantado la bandera de la oposición al acuerdo entre la UE y Mercosur, que se firmará este sábado en Paraguay y abrirá la puerta a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con 780 millones de consumidores. Mientras Pedro Sánchez celebra y aplaude el acuerdo comercial, como la alternativa europea al proteccionismo de Donald Trump, y Alberto Núñez Feijóo lo apoya con la boca pequeña, obligado por sus compromisos europeos, Santiago Abascal se presenta como el único líder nacional (aunque Podemos también rechace el pacto) capaz de capitalizar la protesta de agricultores y ganaderos, que temen la competencia desleal de productos que se benefician de una mano de obra barata y unos requisitos fitosanitarios inferiores a los europeos.

La polémica llega en el momento más oportuno para Vox, a solo dos semanas de las elecciones autonómicas en Aragón y a dos meses de las de Castilla y León, dos comunidades donde el sector primario tiene mucho peso. Abascal ―quien, como ya hizo en Extremadura, se ha instalado en Aragón desde antes de iniciarse la campaña y está pateándose uno por uno los pueblos de la región― ha visitado este viernes Aínsa (Hueca), donde ha acusado a socialistas y populares de “aplaudir como focas el acuerdo con Mercosur”, que él tacha de “ruina para el campo” y “traición a los españoles”.

Los defensores del pacto comercial aseguran que este incluye cláusulas de salvaguarda y frenos de emergencia para proteger al sector agropecuario europeo en el caso de que se viera inundado de productos procedentes de los cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) como asegura la extrema derecha. Pero en el mejor de los casos habrá que esperar más de un año, hasta que el acuerdo entre en vigor y eche a andar, para comprobar si las garantías que ofrece la Comisión Europea son eficaces y suficientes. Mientras tanto, los temores del campo se ven acrecentados por el anuncio de drásticos recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo marco financiero 2028-2034 de la UE.

Con el Congreso cerrado, el partido ultra está librado la batalla contra el acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo, donde Patriotas, el grupo del que forma parte Vox, ha presentado una segunda moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, responsable de negociar el acuerdo. La semana próxima se votará una resolución que pide elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre la adecuación del pacto comercial a los tratados de la Unión; es decir, sobre su legalidad. Jorge Buxadé, portavoz de Vox en la Eurocámara, acusa a la Comisión de despiezar el acuerdo en dos textos para evitar que tenga que ser ratificado por los parlamentos nacionales, donde tendría muchas posibilidades de embarrancar. De aprobarse esta iniciativa, la tramitación del acuerdo con Mercosur quedaría paralizada hasta que el tribunal evacuara su dictamen, lo que demoraría la votación definitiva en la Cámara europea varios meses.

Aunque la propuesta no tiene muchas posibilidades de prosperar, el debate en el Parlamento Europeo tendrá una ventaja para Vox: obligará a los distintos grupos a retratarse anticipadamente sobre el acuerdo con Mercosur, incluso antes de que el texto pueda empezar a debatirse en la Eurocámara. “Tendrán que decidir con quién están: con nuestros agricultores y ganaderos o con las élites de Bruselas”, en palabras de Buxadé. Populares y socialistas están a favor, mientras que la ultraderecha se opone, al igual que los verdes y la extrema izquierda.

Sin embargo, Feijóo es consciente de que el temor de agricultores y ganaderos a los efectos del acuerdo puede abrirle una vía de agua en un sector del electorado que Vox le disputa cada vez con más éxito. Por eso, está poniendo el acento en los reparos al pacto. Este viernes ha subrayado en Valladolid que el trabajo que hay que hacer antes de que entre en vigor “no ha terminado”. Tras señalar que el acuerdo con el bloque sudamericano “puede ser una oportunidad política y económica” para Europa, ha agregado que la Comisión debe garantizar la aplicación automática de las salvaguardas, el Gobierno tiene que e intensificar las inspecciones en frontera y hay que liberar al sector primario del exceso de exigencias europeas. “Nuestra gente no tiene miedo a competir, lo que tiene es hartazgo por normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones”, ha declarado, asumiendo el discurso de Vox, que atribuye a un supuesto fanatismo climático la legislación que pretende poner coto al calentamiento global.

Vox ha convertido en exigencia irrenunciable que el PP asuma su rechazo al Pacto Verde suscrito por populares y socialistas en Europa. Consiguió imponerle esta posición al nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y ahora es una de las condiciones que ha puesto sobre la mesa para investir a la popular María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura.

Desde el pasado martes, las delegaciones del PP y Vox ―encabezadas por la propia Guardiola y por la secretaria general adjunta del partido ultra, Montserrat Lluis― negocian un pacto de gobierno para la región. El PP exige que el acuerdo incluya también el apoyo a los presupuestos autonómicos, para garantizar estabilidad del Ejecutivo a medio plazo, mientras que Vox reclama una vicepresidencia y al menos dos consejerías, una de ellas la de Agricultura y Ganadería.

Este último punto es uno de los más delicados, pues se trata de un puesto clave que Guardiola ha dejado hasta ahora en manos de una persona de su máxima confianza, Mercedes Morán. En la anterior legislatura, Guardiola cedió a Vox una consejería vinculada al campo, pero de segunda fila ―la de Gestión Forestal y Medio Rural— pero ahora Vox quiere hacer valer su mayor peso político, ya que ha pasado de cinco a 11 diputados regionales.

Aunque es posible que para entonces el pacto no esté cerrado del todo, el estado de las negociaciones se visualizará el próximo martes, en la sesión constitutiva de la Asamblea extremeña, en la que serán elegidos los miembros de la Mesa. En 2023, el desacuerdo entre PP y Vox propició que el PSOE se hiciera con la presidencia de la Cámara y el partido ultra se quedara fuera de la mesa, pero ahora se da por seguro que el órgano de gobierno parlamentario quedará bajo control de la derecha. Al contrario de lo que hizo en Castilla y León, Comunidad Valenciana o Baleares, fuentes conocedoras de la negociación aseguran que Vox no ha planteado como tema prioritario tener la presidencia de la Cámara regional. En cambio, sí ha pedido un puesto de senador autonómico para Ángel Pelayo Gordillo. Cuando lo postergó como candidato a la Presidencia de la Junta en favor de Óscar Fernández Calle –quien ahora aspira a ser vicepresidente--, Abascal aseguró que Gordillo estaba llamado a ejercer otras responsabilidades como coordinador de los senadores de Vox, pero esto no será posible si antes no lo reelige la propia Asamblea extremeña, para lo que necesita el apoyo del PP.